El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó escenas de emergencia en las grandes ciudades.

En municipios pequeños del Valle del Cauca, como Argelia, sus habitantes también tuvieron que enfrentar los daños que dejó el fuerte movimiento de tierra.

Las imágenes y reportes conocidos hasta ahora muestran viviendas con grietas, afectaciones en infraestructura y problemas en algunas vías rurales.

Argelia tras el terremoto

En medio de la emergencia que se extendió por buena parte del occidente del país, el norte del Valle del Cauca apareció entre las zonas que más sintieron el terremoto.

Un reporte de Canal Trece, publicado el 11 de agosto, incluyó a Argelia entre los municipios que estaban pidiendo atención después del sismo.

De acuerdo con ese medio, en el municipio se registraron agrietamientos en viviendas campesinas, afectaciones en la parroquia principal y daños en vías veredales.

El panorama es especialmente complejo para las comunidades rurales.

En estos sectores, una vía afectada no representa simplemente un problema para movilizarse: también puede dificultar el traslado de alimentos, el ingreso de maquinaria y la llegada de los organismos encargados de verificar los daños.

Por eso, mientras continúan las evaluaciones, una de las preocupaciones es precisamente conocer qué tan comprometidos quedaron los caminos que conectan las veredas con el casco urbano.

Daños en viviendas e infraestructura de Argelia en imágenes

Videos publicados recientemente permiten ver de cerca el impacto que dejó el terremoto en Argelia.

En las imágenes compartidas se observan daños y deterioro en la infraestructura de algunos inmuebles, con grietas y afectaciones visibles que reflejan la fuerza con la que se sintió el movimiento en el municipio.

El material ayuda a dimensionar la preocupación de los habitantes, aunque la magnitud exacta de los daños deberá ser determinada mediante las inspecciones técnicas de las autoridades.

Por ahora, Argelia continúa a la espera de un balance más completo sobre las afectaciones.

Mientras avanzan las verificaciones en viviendas, edificaciones y vías, los habitantes del municipio enfrentan la tarea de recuperar la normalidad después del fuerte sacudón.

El panorama, por el momento, sigue siendo preliminar, pero las imágenes dejan claro que el terremoto también golpeó con fuerza a esta población del Valle del Cauca.

La situación también pone sobre la mesa la vulnerabilidad de las construcciones ubicadas en zonas rurales.

Un documento de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, sobre Argelia identifica los movimientos en masa y los sismos dentro de los escenarios de amenaza contemplados para el municipio.

El documento también señala distintos sectores rurales donde históricamente se han identificado problemas asociados con movimientos en masa y afectaciones de vías.

Imágenes de un video publicado recientemente muestran los daños y el deterioro en la infraestructura de algunos inmuebles de Argelia, Valle del Cauca, tras el terremoto. Foto: Captura de pantalla video cortesía Semana

La emergencia no se limitó a las viviendas

Canal Trece reportó afectaciones en la parroquia principal de Argelia y daños en vías veredales, una situación que aumentó la preocupación entre los habitantes del municipio.

A esto se sumó la afectación de infraestructura de salud reportada en el municipio.

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El hospital de Argelia sufrió daños durante el terremoto y, ante las afectaciones en diferentes municipios del departamento, se planteó la necesidad de contar con hospitales de campaña para reforzar la atención.