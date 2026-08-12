Periodista José Fernando Patiño confirma la muerte de su papá en el terremoto de Cali. “A todos, gracias por estar”

El drama de la familia de José Fernando Patiño ha conmovido a Colombia. El periodista le narró al país cómo buscaba con desespero a su papá, quien había quedado al parecer atrapado en los escombros de su edificio en Cali.

El hermoso pueblo, similar a Salento, que quedó casi borrado tras el terremoto: SEMANA llegó hasta esta tierra sin energía ni internet y cubierta de polvo

Darío Patiño Rivera, de 78 años, vivía en el edificio Torres del Limonar, que se desplomó tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia este lunes y cuya intensidad fue de 7.4.

Tras días de intensa búsqueda, Patiño finalmente confirmó que su padre había fallecido.

“Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, aseguró en una publicación de Instagram.

En ese mismo post, Patiño le envió un mensaje a quienes lo acompañaron estos días.

“En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso. A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”, escribió.

El periodista narró minuto a minuto esta semana lo que fue la angustiosa búsqueda de su papá. En una primera publicación, justo después del terremoto, Patiño le pidió a los organismos de rescate llegar hasta el conjunto residencial donde él vivía.

“Les pido el favor a todos los que vean este video que puedan dirigirse allá a ayudar con las manos. No ha llegado todavía la emergencia a rescatar, no han llegado los organismos a ayudar a rescatar. Están con las manos levantando los escombros”, dijo.

“Mi papá ya dio señales de vida, por favor. ¡Ayúdenme! Yo voy viajando para Cali, los amo. Gracias”, puntualizó.

Periodista José Patiño rompió en llanto ante Alejandro Eder y le pidió ayuda para rescatar a su papá de los escombros en Cali

El periodista habló luego en Blu Radio: “Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia. Evidentemente, esto nos tiene traumatizados. Yo estoy en el aeropuerto de Bogotá tratando de salir a Cali. La foto que me mandaron mis familiares, que están ahí intentando con sus propias manos levantar los escombros, muestra que todo el edificio cayó”.

Este martes, Patiño se encontró con el alcalde de Cali, Alejandro Eder. El video de su dolor conmovió al país. En medio del llanto, el periodista le pidió ayuda al mandatario.

“Mi papá, mi papá. Es un buen ciudadano”, le dijo Patiño. “Tranquilo, tranquilo, tranquilo”, le respondió Eder.

El rescate finalmente no tuvo éxito. Cientos de personas acompañan hoy al periodista en su dolor.