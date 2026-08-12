¿Hay diferencia entre un temblor y un terremoto? El SGC hace importante aclaración en medio de la emergencia que vive Colombia

Pasan los días y los rescatistas trabajan a toda marcha para poder sacar con vida a las personas que se encuentran bajo los escombros; cada minuto cuenta después de lo que fue el potente terremoto de 7.4 grados el pasado lunes.

Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este miércoles, 12 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

En medio de la emergencia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es una de las entidades que más alerta ha estado a la hora de compartir información para brindar claridad sobre diferentes aspectos.

En las últimas horas, la entidad utilizó sus redes sociales para referirse a una pregunta muy importante que muchas personas se han hecho: ¿Hay diferencia entre un temblor, un sismo y un terremoto?

De acuerdo con la institución, los tres términos se usan para referirse al mismo fenómeno y no indican su magnitud ni sus efectos. Es decir, no existe ninguna magnitud a partir de la cual un temblor pase a ser un terremoto.

“Aunque la palabra terremoto suele ser utilizada para nombrar un sismo o temblor de grandes proporciones, etimológicamente significa movimiento de tierra”, señaló.

En ese sentido, el SGC precisó que la idea de que un terremoto es más fuerte que un temblor proviene de la cultura popular y la costumbre, mas no de que exista como tal una diferencia entre estas tres palabras.

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De hecho, también indicó que etimológicamente el terremoto hace referencia a un movimiento que ocurre en tierra firme o área continental, mas no a la gravedad de sus efectos.

“Entonces, ¿por qué solemos pensar que un terremoto es más fuerte? Esta distinción viene de la cultura popular y la costumbre. En el SGC usamos principalmente sismo para referirnos a estos eventos”, escribió la entidad.

Imagen del terremoto en Cali. Foto: Gerardo Arroyo

Por último, pidió que esta información sea replicada para que las personas tengan claridad de que no existe ninguna diferencia en cuanto a los tres términos que se han utilizado en gran cantidad después de lo que fue el terremoto del pasado lunes.