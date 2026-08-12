Desgarrador: Violeta y su abuela Amparo no lograron salir con vida de los escombros en Cali, tras el terremoto

En medio de las tragedias más difíciles, como el terremoto que sacudió a Colombia este lunes y que ha dejado centenares de fallecidos y miles de damnificados, siempre suele existir el clamor por un milagro que logra unir a muchos. Y en esta ocasión, ese deseo colectivo fueron Violeta y su abuela Amparo Jaramillo.

La niña había llegado a Cali a pasar vacaciones en el conjunto residencial Guadalupe, en el barrio Cuarto de Legua. Desde las primeras horas, la familia de Violeta supo que ambas quedaron allí y comenzó una desesperada búsqueda que fue transmitida por redes sociales.

Sin embargo, en horas de la noche, uno de sus tíos, Juan Diego Peña, confirmó “con el corazón completamente destrozado” que ambas habían sido encontradas sin vida.

El tío de Violeta publicó este mensaje en redes sociales. Foto: Instagram @juandienescena

“Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron pendientes, nos acompañaron, ayudaron y compartieron nuestra búsqueda. Nunca olvidaremos el apoyo”, dijo.

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En su publicación en Instagram, Peña asegura que no darán más declaraciones públicas: “Por ahora nos alejaremos un tiempo de aquí para estar con nuestra familia y procesar este dolor. Gracias por estar. Los amo”.

La búsqueda de Violeta había convocado a cientos de personas. El lunes, Peña había comenzado a transmitir en redes sociales la tragedia por la que atravesaban. “Mi mamá y mi sobrina están atrapadas. Si usted conoce a un grupo de emergencia, por favor que se acerquen al edificio, frente a la plaza de toros, al lado del D1″, dijo en su primer mensaje.

La familia clamó por ayuda y maquinaria para poder sacarlas, y cientos de colombianos comenzaron a poner su grano de arena. Los bomberos llegaron el primer día y estuvieron horas intentando localizar a la niña.

“Personas escucharon su voz y ahora gestionamos todo para que puedan llegar maquinarias y personas especializadas para saber cómo proceder. El edificio no colapsó completamente, el primer y segundo piso se desplomaron y cayeron al sótano”, le narró a Caracol Radio este martes.

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El martes en horas de la tarde comenzaron a circular noticias sobre la muerte de Violeta y su abuela. Para ese momento, el caso era nacionalmente conocido y muchos seguían su desenlace. Peña salió a desmentirlas. Narró que había visto imágenes de su sobrina, sin vida, hechas con inteligencia artificial. Pero que ellos seguían en la búsqueda.

Un par de horas después de esa publicación en vivo por Instagram, Peña confirmó la partida de su mamá y su sobrina. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor por la partida de ambas.