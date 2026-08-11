Las labores de búsqueda y rescate continúan en Cali después del devastador terremoto que golpeó a Colombia y provocó el colapso de varias edificaciones en la capital del Valle del Cauca. En medio de la emergencia se han conocido historias de familias que esperan noticias de sus seres queridos.

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Una de ellas es la del periodista José Fernando Patiño, recordado por su paso por Noticias Caracol, cuyo padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años, quedó atrapado entre los escombros del edificio Torres del Limonar, tras el movimiento telúrico.

En las últimas horas, se conoció un estremecedor video del momento en el que Patiño se encontró con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, mientras avanzaban las labores de emergencia.

Visiblemente afectado y sin poder contener el llanto, el periodista le habló al mandatario sobre su padre y le pidió ayuda en medio de la desesperación.

“Mi papá, mi papá. Es un buen ciudadano”, alcanzó a decir Patiño mientras lloraba.

Eder se acercó al comunicador e intentó tranquilizarlo. “Tranquilo, tranquilo, tranquilo”, le respondió inicialmente.

Posteriormente, el alcalde expresó su solidaridad con la familia y trató de transmitirle esperanza frente a las operaciones que adelantaban los organismos de socorro.

“Lo siento muchísimo. Tengo todas mis oraciones con ustedes. Tranquilo, que todos los van a sacar, todos los van a sacar”, manifestó Eder durante el encuentro.

“Gracias, gracias”, respondió Patiño antes de terminar el breve pero emotivo diálogo. Se espera que, en las próximas horas, se dé a conocer más información de la situación.

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La angustia de José Fernando Patiño por su padre

Horas antes, el periodista había hecho pública la difícil situación de su familia y había pedido ayuda para localizar y rescatar a su padre.

La situación llevó al propio periodista a quebrarse ante las cámaras mientras hablaba de la incertidumbre que enfrentaba su familia. Su historia se convirtió en uno de los testimonios de la tragedia que atraviesan cientos de familias después del terremoto.