Avianca, Claro y la Cámara de Comercio de Bogotá anunciaron medidas de apoyo para las comunidades afectadas por el terremoto

Avianca, Claro y la Cámara de Comercio de Bogotá anunciaron medidas de apoyo para las comunidades y usuarios afectados por el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026. Las acciones incluyen transporte de ayuda humanitaria, beneficios de conectividad y aportes para atender la emergencia.

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En medio de la emergencia ocasionada por el sismo, distintas empresas han anunciado medidas para contribuir a la atención de las comunidades afectadas y facilitar la conectividad y movilidad de los ciudadanos.

Operadores de celular ofrecen ayuda para los afectados por el terremoto. Foto: Cortesía de las empresas

Avianca informó que entre el 11 y el 13 de agosto incorporará cerca de 2.500 sillas adicionales para reforzar la conectividad con las zonas más impactadas, con vuelos adicionales hacia Cali, Armenia y Quibdó. La aerolínea también anunció la operación de un Boeing 787 Dreamliner en reemplazo de un Airbus A320 en rutas clave.

La compañía señaló además que está habilitando un puente aéreo para transportar ayuda humanitaria, incluyendo rescatistas, brigadistas, personal médico, insumos de primera necesidad y donaciones provenientes del exterior y de diferentes regiones del país.

Para los pasajeros con vuelos programados hasta el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Armenia, Cali y Quibdó, Avianca anunció medidas de flexibilidad, sujetas a disponibilidad. Estas incluyen reprogramación hasta 15 días después sin penalidad ni diferencia tarifaria, cambios de ruta y reembolso del 100 % del valor de los trayectos no utilizados.

Por su parte, Claro anunció beneficios de conectividad para sus clientes prepago en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

De acuerdo con el anuncio, los usuarios recibirán automáticamente un paquete con 7 días de servicio, 2 GB de datos, minutos ilimitados y SMS, como medida para facilitar las comunicaciones durante la emergencia.

Ayudas damnificados terremoto. Foto: Gobernación de Cundinamarca / API

A estas iniciativas se suma la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), que anunció una contribución económica y la entrega de implementos priorizados por el Gobierno Nacional para apoyar la atención de la emergencia. La ayuda será canalizada a través de los mecanismos definidos por las autoridades y las entidades responsables de la gestión del riesgo.

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La CCB también informó que, una vez las autoridades consoliden la evaluación de los daños sobre la actividad productiva, promoverá la articulación con cámaras de comercio, gremios y entidades competentes para identificar acciones que contribuyan a la recuperación de los negocios, los medios de vida y el empleo en las zonas afectadas.