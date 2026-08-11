Defensa Civil mantiene 300 operativos de búsqueda y rescate tras el terremoto en Colombia

SEMANA conoció que la Defensa Civil de Colombia, uno de los cuerpos de socorro del país, mantiene activos 300 operativos de búsqueda, rescate, atención prehospitalaria y evaluación de daños después de los graves daños que dejó el potente terremoto que vivió Colombia el 10 de agosto.

Los uniformados de esa organización también mantienen activa la respuesta inmediata en las zonas afectadas tras el efecto sísmico desde la Sala de Crisis Nacional, donde se está monitoreando la situación real después del fuerte sismo.

Esos operativos que se mantienen activos en la actualidad están siendo liderados por 26 funcionarios y 274 voluntarios que participan inalcanzablemente por tratar de rescatar a las personas afectadas por esta emergencia en departamentos como Chocó, Caldas, Quindío,

Esos equipos cuentan con el apoyo de cuatro perros expertos en labores de búsqueda, seis equipos de rescate urbano, dos unidades de apoto para la red hospitalaria en Risaralda y han tenido que prestar hasta tatenciones psicológicas a través de la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias.

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Desde la Defensa Civil manifestaron: “Trabajamos de manera articulada con la UNGRD, Cruz Roja Colombiana, Bomberos, Policía Nacional y Fuerzas Militares dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”.

Esos equipos ya han dejado varios rescates en Cali, Pereira y Manizales, tres ciudades capitales que se vieron duramente golpeadas por la emergencia. De hecho, en algunas regiones se ha tenido que disponer de maquinaria pesada para poder avanzar con las operaciones en terreno.

Mientras los cuerpos de rescate avanzan en esta valerosa operación, la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) entregó un último balance con cifras desalentadoras sobre el terremoto: 188 personas fallecidas, más de 1.600 heridas y bastante incertidumbre.

El Ejército Nacional también ha enviado sus ingenieros militares, caninos de búsqueda y un sinnúmero de capacidades tecnológicas que hoy están al servicio de los cientos de personas afectadas por el terremoto que se vivió en Colombia.