Ataque hacker pudo comprometer sistemas de defensa de Brasil: Defensa Civil explicó los mensajes no autorizados

Un posible ataque informático contra el sistema nacional de alertas de emergencia de Brasil encendió las alarmas de las autoridades durante la madrugada de este sábado, luego de que millones de ciudadanos recibieran mensajes no autorizados en sus teléfonos celulares.

“Una afirmación irresponsable puede erosionar la confianza pública tanto como un ataque real”: Manuel Huerta, experto en ciberseguridad

El incidente obligó a suspender temporalmente la plataforma mientras se adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Autoridades apuntan a un posible ataque cibernético

Las autoridades brasileñas informaron que investigan un presunto ataque hacker que habría afectado el sistema utilizado para enviar alertas de emergencia a la población en caso de riesgos naturales inminentes.

Según explicó la Defensa Civil, mensajes no autorizados fueron enviados a distintas regiones del país a través de una plataforma diseñada para advertir sobre situaciones de peligro.

Una alerta extrema no autorizada encendió las alarmas de las autoridades brasileñas. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Todo nos lleva a creer que fue un ataque hacker”, dijo en rueda de prensa el secretario de Defensa Civil, Wolnei Wolff, quien aseguró que “millones” de ciudadanos recibieron alertas durante el ataque.

El funcionario señaló además que el sistema fue desactivado como medida preventiva, aunque evitó precisar cuándo volverá a estar en funcionamiento. También confirmó que la policía abrió una investigación para determinar el origen de la intrusión.

El mensaje falso que despertó a millones de personas

La Defensa Civil detalló en un comunicado que la alerta enviada durante la madrugada correspondía a la categoría de “Alerta Extremo”, utilizada normalmente para situaciones de alto riesgo.

Sin embargo, el contenido del mensaje llamó la atención de las autoridades, ya que incluía la palabra “misantropía”, término que hace referencia al odio hacia la humanidad.

De acuerdo con la entidad, la orden para distribuir la alerta fue generada “remotamente por alguien ajeno al sistema nacional de protección civil”, lo que refuerza la hipótesis de una acción maliciosa externa.

La situación generó confusión entre los ciudadanos, especialmente porque el sistema está diseñado para captar de inmediato la atención de los usuarios mediante señales sonoras y visuales.

Cómo funciona el sistema de alertas de Brasil

La Defensa Civil brasileña utiliza la tecnología Cell Broadcast para enviar advertencias de emergencia a la población. Este mecanismo permite que los mensajes aparezcan de forma automática en los teléfonos móviles y emitan sonidos de alerta, incluso cuando los dispositivos se encuentran en modo silencioso.

Los mensajes de emergencia pueden sonar incluso cuando el teléfono está en silencio. Foto: Getty Images

Gracias a esta herramienta, las autoridades pueden difundir avisos masivos en cuestión de segundos cuando existe riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra u otros fenómenos naturales.

Precisamente por el alcance de esta tecnología, el incidente tuvo un impacto considerable entre los usuarios que recibieron la notificación durante horas de la madrugada.

Gobierno pide calma mientras avanza la investigación

Pese a la preocupación generada por el episodio, las autoridades insistieron en que no existe ningún riesgo para la población derivado del mensaje recibido.

“No hay motivo de preocupación para la población”, dijo de su lado la agencia gubernamental de telecomunicaciones, Anatel, en una nota.

Mientras continúan las investigaciones, numerosos ciudadanos compartieron en redes sociales su sorpresa por haber sido despertados por la alarma. Entre ellos estuvo la actriz Monica Iozzi, quien relató su experiencia en Instagram.

“¿Quién más fue despertado aquí en Sao Paulo? Un celular gritando, un pitido desesperante”, dijo en un video en Instagram la actriz Monica Iozzi.

*Con información de AFP.