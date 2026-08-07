Nueva ministra de TIC respondió públicamente a las propuestas que lanzó Fedesoft durante la posesión de Abelardo De La Espriella

La llegada del nuevo Gobierno también abrió una discusión sobre las prioridades que debería tener Colombia en materia de tecnología. Fedesoft aprovechó la posesión de Abelardo De La Espriella para presentar varias propuestas y plantear una agenda digital para los próximos años.

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El gremio, que reúne a empresas de software y tecnologías relacionadas, pidió al Gobierno trabajar en temas como la formación de profesionales, el crecimiento de las empresas tecnológicas y el impulso a la innovación.

La nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, respondió públicamente al planteamiento.

Fedesoft puso la mirada en los primeros 100 días

Uno de los mensajes centrales del gremio fue que el comienzo del nuevo Gobierno será determinante para definir las bases de su política tecnológica.

“Los primeros 100 días serán decisivos para construir la #AgendaDigital que Colombia necesita”, señaló Fedesoft en su publicación.

La organización presentó una propuesta denominada ‘Colombia Potencia Digital’, que reúne 14 iniciativas relacionadas con productividad, innovación y competitividad.

La industria del software pidió al nuevo Gobierno acelerar sus planes de transformación digital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para el gremio, la tecnología no debería limitarse al sector tecnológico. Su planteamiento es que las herramientas digitales también pueden contribuir a mejorar áreas como la educación, la salud, la seguridad, la justicia y el campo.

La falta de profesionales aparece como uno de los retos

Fedesoft también llamó la atención sobre la cantidad de personas que necesita la industria para continuar creciendo. Según el gremio, Colombia tiene actualmente una brecha de más de 85.000 profesionales tecnológicos.

Por esa razón, planteó trabajar con el Ministerio de Educación y el Sena para fortalecer la formación en áreas relacionadas con tecnología y lograr que las habilidades de los estudiantes respondan mejor a las necesidades de las empresas.

“Formar talento es construir competitividad”, sostuvo Fedesoft.

‘Software’ colombiano y más inversión

Otro de los objetivos planteados es aumentar la presencia de las empresas colombianas de tecnología en otros países.

Fedesoft señaló que la industria nacional de software y TI ya representa el 3,6 % del PIB, genera más de 406.000 empleos y supera los 2.400 millones de dólares en exportaciones.

El gremio propuso fortalecer especialmente a las pequeñas y medianas empresas, atraer inversión y desarrollar los ecosistemas tecnológicos de diferentes regiones.

También pidió mayores estímulos para la investigación, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

La respuesta de Alexandra Falla

El planteamiento recibió una respuesta breve de la nueva ministra TIC, Alexandra Falla, quien reaccionó directamente a la publicación de Fedesoft.

“¡Así será! ¡Con mucho entusiasmo a trabajar por nuestra patria!”, escribió Falla.

La respuesta muestra la disposición de la nueva cartera para trabajar con el sector tecnológico, aunque las propuestas planteadas por Fedesoft todavía deberán convertirse en medidas concretas durante el nuevo Gobierno.

El gremio, por su parte, extendió la invitación a la administración nacional, al Congreso y a otros actores del sector para que la economía digital sea tratada como una política que pueda mantenerse más allá de un periodo presidencial.