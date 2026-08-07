La NASA quedó sorprendida con una imagen inédita captada por el rover Perseverance en Marte: “Un poco de suerte”

El róver Perseverance de la NASA ha capturado una serie de imágenes en las que la Tierra se oculta detrás de Fobos, una de las lunas de Marte, informa la NASA en un comunicado.

Se trata de la primera vez que nuestro planeta es fotografiado desde la superficie de otro mundo mientras desaparece detrás de otro cuerpo celeste.

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Aunque misiones como Artemis II filmaron el posicionamiento de la Tierra tras la Luna, aquellas observaciones se realizaron desde el espacio y no desde el suelo planetario, recuerda el medio especializado IFLScience.

Imágenes capturadas con instrumento Mastcam-Z

La secuencia de imágenes fue tomada el pasado 2 de julio durante el atardecer en el borde del cráter Jezero, correspondiente al día marciano 1.907 de la misión.

El instrumento Mastcam-Z del róver registró la trayectoria de la Tierra como un tenue punto de luz que se desplaza hacia la zona inferior derecha, mientras Fobos avanza en sentido contrario hasta bloquearla por completo.

Contando hasta el punto tres de derecha a izquierda, se aprecia que la Tierra queda detrás de Fobos. Foto: DW

“La imagen compuesta constituye un autorretrato único de la Tierra, tomado desde la superficie de otro planeta, con la intromisión espontánea de Fobos”, declara el científico de la NASA Justin Maki.

Planificación y suerte para tomar las imágenes

Fobos es un satélite irregular de unos 27 kilómetros de diámetro que orbita a solo 7.800 kilómetros de la superficie marciana. Junto con Deimos, integra el par de lunas de Marte, cuyo origen los astrónomos aún debaten entre la captura de asteroides o un antiguo impacto masivo.

En el momento de la toma, la Tierra se encontraba a unos 314 millones de kilómetros de distancia, razón por la cual aparece reducida a un único píxel brillante.

Las anotaciones que aparecen en el recuadro indican la hora solar local en Marte en la que se captaron las cinco imágenes individuales de la ocultación. Foto: DW

“Fobos cruza el cielo marciano tres veces al día y la Tierra es visible durante meses seguidos, pero capturar a una directamente detrás de la otra requiere planificación y un poco de suerte”, celebra Mark Lemmon, científico que coordinó la observación y compuso la secuencia.

Ocultación, tránsito y eclipse: las diferencias

Desde la perspectiva de la astronomía, este fenómeno no constituye un eclipse, sino una ocultación, término que describe el momento en que un cuerpo visualmente más grande bloquea por completo a otro situado detrás.

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En cambio, un eclipse ocurre únicamente cuando un objeto se introduce en la sombra de otro, como sucede cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.

Por el contrario, cuando un cuerpo de apariencia más pequeña cruza por delante de uno más grande, los astrónomos lo denominan tránsito.

El propio Perseverance ha registrado tránsitos anteriormente al fotografiar el paso de Fobos o Deimos frente al disco solar, eventos conocidos informalmente como “eclipses solares marcianos”.

*Con información de DW.