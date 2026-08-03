La NASA revela el sorprendente descubrimiento del rover Curiosity en Marte: “Nos dejó sin aliento”

El rover Curiosity de la NASA realizó un hallazgo poco común mientras continúa explorando la superficie de Marte. Durante su recorrido por Valle Grande, una región ubicada en las laderas del monte Sharp, el vehículo detectó una extensa área cubierta por fracturas poligonales que, vistas desde arriba, recuerdan la forma de un panal de abejas.

Aunque este tipo de patrones ya había sido identificado en ocasiones anteriores, los científicos destacaron que nunca antes se había observado una concentración tan amplia de estas estructuras en un solo lugar.

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Las formaciones fueron encontradas en los alrededores de Miraflores, una estructura rocosa de aproximadamente seis metros de altura, donde Curiosity continúa investigando evidencias del antiguo pasado acuático del planeta rojo. El descubrimiento aporta nuevos datos sobre la evolución geológica de Marte que existieron hace miles de millones de años.

Las imágenes del hallazgo fueron obtenidas por el rover Curiosity los días 19 y 20 de junio de 2026, correspondientes a los soles marcianos 4.930 y 4.931 de la misión. El registro incluye un panorama de 360 grados en el que se observa que las fracturas poligonales se extienden en todas las direcciones y cubren incluso los costados del promontorio rocoso. Además, cada una de estas figuras tiene un tamaño aproximado de entre 4 y 8 centímetros.

Aunque los científicos aún no han logrado determinar el origen de estas formaciones, el equipo de la misión confía en que el análisis de su geometría y composición química permita reconstruir los procesos que las generaron.

“Hemos visto muchos paisajes fascinantes a través de los ojos de Curiosity, pero este mar de polígonos nos dejó sin aliento”, señaló en un comunicado Ashwin Vasavada, científico del proyecto de la misión Curiosity del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia, ubicado en el sur de California. Asimismo, añadió que: “Medimos cuidadosamente sus formas y composición química, y esperamos que los datos nos den pistas sobre cómo se formaron estas estructuras”.

Aunque hoy presenta un paisaje árido y frío, el terreno aún conserva evidencias de aquel antiguo entorno mucho más húmedo. Foto: Getty Images

Los investigadores consideran que una de las hipótesis más sólidas es que estas estructuras se formaron cuando antiguos depósitos de barro se secaron y se agrietaron con el paso del tiempo. No obstante, los expertos de la NASA también evalúan otros posibles mecanismos, entre ellos los repetidos ciclos de calentamiento y enfriamiento del terreno o la compresión de sedimentos enterrados, un proceso que podría haber expulsado el agua acumulada y generado la red de fracturas observada en la superficie marciana.

La gran concentración de estos polígonos convierte a Valle Grande en un lugar de especial interés para comprender la historia geológica del planeta rojo. Los científicos creen que, hace miles de millones de años, esta región al pie del monte Sharp, una montaña de unos cinco kilómetros de altura que Curiosity explora desde 2014, estuvo atravesada por lagos y corrientes de agua.

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Aunque hoy presenta un paisaje árido y frío, el terreno aún conserva evidencias de aquel antiguo entorno mucho más húmedo.

“Esta es la primera evidencia tangible que hemos visto de que el clima antiguo de Marte tenía ciclos húmedos y secos regulares, similares a los de la Tierra”, declaró William Rapin, del Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de Francia, en un comunicado de 2023.

Luego, agregó que: “Pero aún más importante es que los ciclos húmedos y secos son útiles, tal vez incluso necesarios, para la evolución molecular que podría dar origen a la vida“.