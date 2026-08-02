Los dos aparatos eléctricos que jamás debería conectar a una regleta: podrían sobrecalentarla y causar un grave accidente

Las regletas eléctricas, también conocidas como extensiones o bases múltiples, se han convertido en un elemento indispensable en muchas casas. Gracias a ellas es posible conectar varios dispositivos cuando no hay suficientes tomas de corriente, lo que facilita el uso simultáneo de diferentes equipos.

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Sin embargo, su practicidad no significa que puedan utilizarse sin precaución. Estos dispositivos tienen un límite de capacidad que debe respetarse para evitar accidentes. De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al momento de elegir una regleta no basta con fijarse en el número de enchufes, el diseño, los puertos USB o el precio. Lo realmente importante es comprobar la potencia máxima que soporta y las medidas de seguridad que incorpora.

La capacidad de carga suele estar indicada en la carcasa del producto y nunca debe superarse al sumar el consumo de todos los aparatos conectados. En términos generales, una regleta convencional soporta entre 1.200 y 2.000 vatios, una cifra inferior a la que puede ofrecer un enchufe de pared con toma de tierra.

Superar la potencia recomendada puede provocar chispas y sobrecalentamiento. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando ese límite se excede, pueden aparecer señales de alerta como chispas, calentamiento excesivo o incluso olor a quemado. Según explica elEconomista, electrodomésticos de alto consumo, como planchas o aires acondicionados, no deberían conectarse al mismo tiempo en una regleta, dado que pueden provocar una sobrecarga.

Las consecuencias van más allá del daño en la extensión. Una sobrecarga puede afectar los equipos conectados, ocasionar pérdida de información, comprometer la instalación eléctrica del hogar y, en los casos más graves, provocar incendios por el sobrecalentamiento de cables y enchufes. Además, también puede generar cortes de energía, incrementar el consumo eléctrico y aumentar el riesgo de descargas.

Las regletas eléctricas son una solución práctica cuando no hay suficientes tomas de corriente en el hogar. Foto: Getty Images

Para reducir estos riesgos, se recomienda evitar conectar demasiados aparatos en una misma multitoma, especialmente aquellos de alto consumo. También es aconsejable utilizar protectores contra sobretensiones o reguladores de voltaje, distribuir la carga entre diferentes tomas de corriente y revisar periódicamente el estado de la instalación eléctrica para detectar posibles fallas.

Si llega a producirse una sobrecarga, lo más recomendable es desconectar de inmediato los equipos afectados, revisar si la regleta presenta daños y reemplazarla si es necesario. En caso de que el problema comprometa la instalación eléctrica o se repita con frecuencia, lo más seguro es acudir a un electricista para identificar la causa y evitar incidentes mayores.