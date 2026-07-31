Google bate nuevo récord al corregir vulnerabilidades en Chrome: así refuerza la seguridad de millones de usuarios

Google informó que durante junio corrigió un total de 1.072 fallos de seguridad en Chrome, una cifra que supera el número de vulnerabilidades solucionadas en los dos años anteriores. Según la compañía, este avance fue posible gracias al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA).

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La tecnológica explicó que las dos actualizaciones publicadas ese mes, Chrome 149 y Chrome 150, corrigieron más vulnerabilidades que las 23 versiones anteriores combinadas.

Los detalles fueron revelados en un informe publicado en su blog oficial, donde Google explica cómo está utilizando la IA para reforzar la seguridad de Chrome y de la web. La empresa señaló que esta tecnología le permite mejorar la detección, clasificación y corrección de vulnerabilidades de forma más rápida y eficiente.

“Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) están desbloqueando capacidades sin precedentes para el descubrimiento automatizado de vulnerabilidades, superando con creces los límites de la experiencia humana en seguridad y exigiendo nuevos enfoques para adelantarse a los atacantes”, afirmó la compañía.

En esa línea, Google indicó que continúa implementando modelos de IA a gran escala para identificar y corregir cientos de fallos de seguridad con mayor rapidez y ofrecer soluciones más completas.

Google corrige más de 1.000 fallos de seguridad en Chrome gracias a la inteligencia artificial. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

El equipo de seguridad de Chrome utiliza modelos de lenguaje desde 2023 para ampliar la cobertura y mejorar el rendimiento de las pruebas de seguridad. Desde 2025, además, trabaja junto con DeepMind y Project Zero en herramientas como Big Sleep, un agente de IA diseñado para detectar vulnerabilidades que ya ha identificado errores en el motor JavaScript V8 y en la pila gráfica del navegador.

Asimismo, la empresa recordó que a comienzos de este año desarrolló un sistema basado en Gemini para analizar el código fuente de Chrome. Esta herramienta permite localizar fallos de seguridad con mayor precisión y reducir el número de falsos positivos.

Actualmente, Google asegura que sus modelos de IA son capaces de generar soluciones para la mayoría de las vulnerabilidades detectadas, lo que ha incrementado el ritmo de corrección en las versiones más recientes del navegador y permitió alcanzar las 1.072 vulnerabilidades solucionadas durante junio.

La compañía también destacó que solo en mayo evitó que más de 20 vulnerabilidades llegaran a la fase de producción, entre ellas un problema crítico clasificado con nivel S1+.

Google corrigió un número récord de vulnerabilidades en Chrome. Foto: Getty Images

Según explicó, estos resultados son posibles porque las herramientas de seguridad basadas en IA están integradas de forma nativa en su sistema de integración continua (CI), el cual analiza automáticamente todas las compilaciones cada 24 horas para detectar posibles fallos antes de que lleguen a los usuarios.

Finalmente, Google señaló que, una vez se desarrolla una corrección, esta puede incorporarse directamente a la versión estable de Chrome, dependiendo de la gravedad de la vulnerabilidad. Además, el navegador permanece bajo supervisión constante para detectar nuevos problemas y evitar brechas de seguridad.

*Con información de Europa Press.