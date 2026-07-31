¿Cansado del ‘spam’ en Gmail? El truco para eliminar correos no deseados en segundos y sin buscarlos uno por uno

Para quienes utilizan Gmail como principal correo electrónico, mantener la bandeja de entrada organizada puede convertirse en un desafío debido a la gran cantidad de mensajes promocionales y boletines que llegan cada día. Sin embargo, existe una herramienta que permite identificar de forma rápida todas las suscripciones vinculadas a una cuenta y administrar las que desea conservar y las que quiere eliminar.

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¿Cómo liberar su correo?

El proceso puede realizarse directamente desde la versión web de Gmail. Después de iniciar sesión, el usuario solo debe modificar la dirección que aparece en la barra de navegación: donde figura la palabra “inbox”, debe sustituirla por “sub”. Al hacerlo, el sistema redirige automáticamente a una sección especial en la que se muestran los servicios, tiendas y boletines informativos asociados a esa dirección de correo.

Desde ese apartado es posible revisar una por una las suscripciones activas y cancelar aquellas que ya no resulten de interés. De esta manera, reduce el número de correos publicitarios que llegan a la bandeja de entrada, facilitando la organización del correo y permitiendo que los mensajes realmente importantes sean fáciles de encontrar.

Desde ese apartado es posible revisar una por una las suscripciones activas y cancelar aquellas que ya no resulten de interés. Foto: Getty Images

Esta función resulta especialmente práctica para quienes, con el paso del tiempo, se han suscrito a múltiples boletines o promociones al aceptar cookies, registrarse en sitios web o hacer clic en enlaces sin revisar las condiciones.

Como consecuencia, la bandeja de entrada puede llenarse de mensajes publicitarios de servicios que incluso el usuario ya no recuerda haber autorizado. La herramienta reúne todas esas suscripciones en un solo lugar para facilitar su administración.

Esto ayuda a mantener la bandeja de entrada más organizada. Foto: NurPhoto via Getty Images

En ese apartado, Gmail muestra un listado con cada una de las suscripciones activas asociadas a la cuenta. Junto al nombre de cada servicio aparece un botón que permite iniciar el proceso de baja. Al seleccionarlo, se despliega la opción ‘Anular suscripción’, que solo requiere confirmar la acción para dejar de recibir los correos promocionales enviados por ese remitente.

Gracias a este fácil truco, el usuario puede reducir el volumen de mensajes no deseados sin necesidad de localizar cada correo de forma individual ni repetir el mismo proceso varias veces. Esto no solo ayuda a mantener la bandeja de entrada más organizada, sino que también facilita encontrar los mensajes importantes y mejora la gestión diaria del correo electrónico.