Meteorólogo Samuel Biener lanzó advertencia sobre el eclipse solar del 12 de agosto: “Un cambio de tendencia”

Solo faltan unos días para que el mundo sea testigo de uno de los eclipses solares más importantes de los últimos años. El fenómeno podrá observarse en su totalidad desde Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal, según confirmó la NASA.

La NASA está a pocos días de lograr un hito que sorprenderá a la humanidad: “No es posible desde ningún otro lugar”

Además, el eclipse será visible de forma parcial en gran parte del hemisferio norte, incluyendo Canadá, buena parte de Europa, el noroeste de África y algunas regiones del norte de Estados Unidos. En varios países europeos y africanos, el evento coincidirá con el atardecer, lo que ofrecerá una imagen poco habitual. La agencia espacial transmitirá el fenómeno en vivo a partir de la 1:15 p. m. (hora del este).

A pocos días del eclipse, una de las principales inquietudes es el estado del tiempo, especialmente en España, donde las condiciones meteorológicas serán determinantes para disfrutar del espectáculo astronómico.

Sobre este tema se pronunció el meteorólogo Samuel Biener, quien aclaró que todavía es pronto para hacer una predicción precisa, aunque los modelos climáticos permiten anticipar algunas tendencias.

El 12 de agosto gran parte del mundo podrá observar este eclipse solar total. Foto: Getty Images

De acuerdo con el experto, agosto podría comenzar con temperaturas entre 3 y 6 grados por encima de la media en buena parte del territorio español. Sin embargo, para los días del eclipse el panorama podría cambiar.

“Para la semana del 10 al 16 de agosto podría producirse un cambio de tendencia, con temperaturas que irían bajando, aunque seguirían por encima de la media, y con posibilidad de que las tormentas ganen extensión”, explicó Biener.

Aunque aún es necesario esperar la evolución de los pronósticos, existe la posibilidad de que aumente la nubosidad e incluso se presenten tormentas en algunas zonas de España durante los días del eclipse. No obstante, el meteorólogo indicó que hacia finales de agosto las temperaturas podrían volver a valores más habituales en varias regiones del país.

¿Qué pasa si el cielo está nublado o llueve durante un eclipse solar?

Si el día del eclipse las condiciones meteorológicas no son favorables, la experiencia dependerá en gran medida del lugar desde donde se observe. Por ello, Helioclipse recomienda tener en cuenta varias medidas antes de desplazarse:

Verificar que el lugar de observación se mantenga dentro de la franja de totalidad.

Diferenciar entre las nubes altas, que en algunos casos permiten apreciar parte del fenómeno, y las nubes bajas o densas, que lo bloquean por completo.

Si es necesario cambiar de ubicación, hacerlo con suficiente anticipación para evitar congestiones en las vías.

Solo desplazarse cuando exista una mejora clara en las condiciones del tiempo y el recorrido pueda realizarse de forma segura.

También se aconseja consultar previamente los mapas de la trayectoria del eclipse para elegir el mejor punto de observación.

Se debe usar un filtro solar especializado para evitar daños en la visión. Foto: Getty Images

Recomendaciones para observar el eclipse de forma segura

Más allá del estado del tiempo, la seguridad visual es fundamental. Los expertos de la NASA recuerdan que observar un eclipse solar requiere protección ocular adecuada durante todas las fases parciales. La única excepción es la breve fase de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar.

Para ello, se deben utilizar gafas certificadas para eclipses o visores solares que cumplan con la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria.

Asimismo, nunca se debe mirar el Sol a través de cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares especiales instalados en la parte frontal del equipo. Tampoco es seguro usar las gafas para eclipses junto con estos dispositivos, ya que podrían producirse lesiones oculares graves.