“¿Hay que esperar un accidente aéreo?”: Max Henríquez cuestionó a la Aerocivil y lanzó dura advertencia

Una serie de publicaciones del meteorólogo Max Henríquez en X reabrió el debate sobre quién debe encargarse de la Meteorología Aeronáutica en Colombia. En sus mensajes, cuestionó que la Aeronáutica Civil (Aerocivil) asumiera esta función y advirtió que, a su juicio, la decisión podría tener consecuencias para la seguridad de las operaciones aéreas.

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Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre usuarios de la plataforma, ya que el meteorólogo insistió en que el servicio requiere experiencia técnica y una infraestructura especializada para ofrecer información confiable a pilotos y aerolíneas.

La advertencia de Max Henríquez

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue al referirse a la capacidad de la Aerocivil para prestar este servicio.

“A todos los rollos de la Aeronáutica Civil, que se ventilan en estos días, hay que agregarle la irresponsabilidad de asumir el servicio meteorológico aeronáutico sin tener las capacidades humanas y técnicas para ello. Destapen esa olla señores de los medios de comunicación”, escribió el meteorólogo en su cuenta de X.

Max Henríquez aseguró que la Aerocivil no cuenta con las capacidades necesarias para ese servicio. Foto: YouTube @maxhenriquezdaza4077 - Getty

Posteriormente, elevó el tono de sus cuestionamientos y planteó una pregunta sobre la importancia de contar con información meteorológica precisa para la aviación.

“Hay que esperar un accidente aéreo? En ese momento quien carga con la culpa? Ese servicio no se trata de instalar unas estaciones automáticas y manejarlas desde Bogotá, y tampoco es un tema de aplicaciones. Es seguridad aérea. Espero que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto”, afirmó Max Henríquez.

¿Qué es la meteorología aeronáutica y por qué es importante?

La meteorología aeronáutica es un servicio que suministra información sobre las condiciones del tiempo para apoyar la operación de los vuelos. Entre otros aspectos, permite conocer si habrá tormentas, cambios en el viento, baja visibilidad o fenómenos que puedan afectar un despegue, un aterrizaje o una ruta aérea.

Esa información es utilizada por pilotos, controladores aéreos y aerolíneas para planificar los vuelos y tomar decisiones durante la operación, por lo que forma parte de los elementos que contribuyen a la seguridad de la aviación.

El cambio que cuestiona el meteorólogo

Según ha explicado el propio Henríquez en sus publicaciones, esta labor estuvo durante años en manos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entidad especializada en el estudio del clima y del tiempo en Colombia.

El meteorólogo considera que trasladar esa responsabilidad a la Aerocivil fue una decisión equivocada. En otro de sus mensajes aseguró:

“Es que no hay derecho a semejante acción, de asumir el manejo de la Meteorología Aeronáutica, por parte de una entidad que no fue creada para ello. La ley faculta al IDEAM para el manejo del tema climático para todos los usuarios. No se puede parcelar el clima señores, repito!” (sic).

Para Henríquez, la información meteorológica debe mantenerse bajo una sola institución especializada y no dividirse entre diferentes entidades.

También habló sobre los recursos del servicio

Además de cuestionar el cambio institucional, el meteorólogo hizo referencia al manejo de los recursos económicos relacionados con este servicio.

“Las líneas aéreas pagan por ese servicio en todos los aeropuertos del mundo y ese dinero hay que entregarlo a la entidad que lo presta (...). Nunca lo han entregado, porque ahí hay gato encerrado”, manifestó en otra publicación.

Asimismo, aclaró que, en su opinión, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desarrolla labores meteorológicas para apoyar sus propias operaciones militares, pero no debería asumir el servicio destinado a la aviación civil.

Hasta el momento, las publicaciones corresponden a los cuestionamientos realizados por Max Henríquez en sus redes sociales sobre el modelo adoptado para la prestación de la Meteorología Aeronáutica. Las afirmaciones del meteorólogo reflejan su posición frente al tema y han abierto un nuevo debate sobre la organización de este servicio en el país.