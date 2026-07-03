“No somos Dinamarca, sino Cundinamarca”: Max Henríquez cuestionó cambiar la hora en Colombia por El Niño

La propuesta de adelantar una hora el reloj en Colombia para reducir el consumo de energía durante el fenómeno de El Niño sigue generando reacciones. Una de las más contundentes fue la del meteorólogo Max Henríquez Daza, quien aseguró que la medida no tendría un impacto real en el país debido a las características de la duración de la luz solar en el territorio nacional.

¿Cómo funcionaría la nueva ‘hora Gaviria’ que proponen revivir ante el Fenómeno de El Niño?

El pronunciamiento del experto se produjo luego de que la Sociedad Hidroituango planteara al Gobierno electo la posibilidad de modificar el horario oficial, como ocurrió durante el racionamiento eléctrico de comienzos de los años noventa, con el propósito de disminuir la demanda de energía en las horas pico.

“No somos Dinamarca, sino Cundinamarca”

A través de su cuenta oficial en X, Max Henríquez cuestionó la propuesta y sostuvo que Colombia no obtendría los mismos beneficios que países ubicados en latitudes más altas, donde la duración del día cambia de forma significativa entre las estaciones.

“Volveremos a hacer el ridículo cambiando la hora? Somos provincianos cuando no entendemos que no somos Dinamarca, sino Cundinamarca. Las horas de Sol no cambian sino una media hora entre el día más largo y el más corto en Colombia, mientras en Europa es de 7 u 8 horas. Got it?”.

Max Henríquez aseguró que Colombia no obtendría beneficios al cambiar la hora. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA/ CORTESÍA

Con ese mensaje, el meteorólogo argumentó que el ahorro energético asociado al cambio de horario funciona principalmente en países donde la cantidad de horas de luz varía ampliamente durante el año, una condición que no se presenta en Colombia por su ubicación cercana a la línea del Ecuador.

“Están buscando el ahogao río arriba”

Henríquez también afirmó que el riesgo de un eventual déficit energético debe enfrentarse con medidas estructurales y no con modificaciones al reloj.

En otro mensaje publicado en la misma red social escribió:

“El tema del apagón no se evita con el cambio de hora, sino aumentando la oferta y racionando suavemente la energía para obligar a esa cultura. Como harán con el agua para consumo humano? Cambiando la hora también? Están buscando el ahogao río arriba”.

El experto descartó que cambiar la hora reduzca el riesgo de un apagón. Foto: ADOBE STOCK

Para el experto, el país debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer la capacidad de generación eléctrica y promover un consumo más eficiente de la energía, especialmente ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño reduzca los aportes hídricos a los embalses.

La propuesta de Hidroituango para evitar un apagón

La polémica surgió después de que el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, propusiera adelantar una hora el reloj en Colombia durante los meses de mayor intensidad del fenómeno de El Niño.

Según explicó, la iniciativa busca aprovechar mejor la luz natural en las tardes y reducir el consumo de electricidad entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., cuando se registra la mayor demanda del sistema eléctrico.

La propuesta también incluye la creación de una mesa técnica para analizar medidas preventivas y evitar un eventual racionamiento de energía. Por ahora, el cambio de horario no ha sido adoptado por el Gobierno y continúa siendo una propuesta en evaluación.