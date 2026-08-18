¿Va a donar a los damnificados del terremoto? Evite caer en estas estafas

Tras el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, miles de personas han buscado alternativas para ayudar a las familias damnificadas. Sin embargo, la solidaridad también puede convertirse en una oportunidad para los ciberdelincuentes, que aprovechan las emergencias para crear falsas campañas de donación o suplantar iniciativas legítimas.

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Kaspersky alertó que estas estafas pueden circular mediante WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos y utilizar fotografías reales de la emergencia, logos de organizaciones reconocidas y medios de pago habituales para generar confianza.

Por eso, antes de transferir dinero, la recomendación es detenerse unos minutos y comprobar tanto el origen de la solicitud como el destinatario de los recursos.

¿Cómo puede donar de forma segura?

1. Busque el canal oficial. Si recibe un enlace para donar por WhatsApp, SMS, correo o redes sociales, no acceda directamente. Busque por su cuenta la página web o los perfiles oficiales de la organización y confirme allí sus canales autorizados. Kaspersky señala que el 40 % de los colombianos no saben reconocer una página web falsa, lo que facilita la creación de sitios similares a los originales.

Los ciberdelincuentes pueden utilizar códigos QR, enlaces y llaves de Bre-B para cometer estafas. Foto: Getty Images

2. Revise el destinatario antes de transferir. Una cuenta bancaria, un número celular, un correo electrónico o una llave de Bre-B compartidos en una publicación no garantizan que pertenezcan a una organización legítima. Antes de aprobar una transferencia, compruebe que el nombre del receptor que aparece en la aplicación bancaria coincida con el destinatario oficial.

3. No se deje llevar por la urgencia. Mensajes como “dona ahora”, “necesitamos ayuda urgente” o “comparte con todos tus contactos” pueden buscar que las personas actúen sin verificar. Es importante revisar quién publicó la solicitud, qué organización está detrás y si los datos también aparecen en sus canales oficiales.

4. Tenga cuidado con códigos QR y enlaces acortados. Estos recursos pueden ocultar el destino real. Antes de ingresar datos o hacer un pago, revise la dirección de la página y confirme que corresponda al sitio oficial. Si utiliza un QR para transferir dinero, verifique nuevamente el nombre del receptor.

5. Verifique antes de compartir. Reenviar una cuenta, una llave de Bre-B o un enlace sin comprobarlo puede ampliar el alcance de una estafa. Lo recomendable es compartir directamente la publicación o página oficial de la organización.

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“Después de una tragedia es natural que las personas quieran ayudar lo antes posible y, precisamente, esa combinación de solidaridad, urgencia y circulación masiva de información puede ser aprovechada por los ciberdelincuentes”, explicó Lisandro Ubiedo, investigador de seguridad sénior de Kaspersky.

El experto recordó que una estafa no siempre presenta señales evidentes: puede utilizar imágenes reales, nombres conocidos y métodos de transferencia cotidianos. Por eso, verificar antes de donar ayuda a que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan.