Embajador de China reaccionó a noticia de niños colombianos que llegaron a la final del mundial de robótica

Hace pocos días, una delegación colombiana cerró su participación en el Mundial RoboRAVE Internacional Osaka 2026 con cuatro resultados destacados, entre ellos un título mundial en una de las categorías.

Niños colombianos lo hacen de nuevo y llegan a China para competir en la final mundial de robótica: hacen llamado al Gobierno

Los representantes, estudiantes de distintas regiones del país, viajaron a Japón para demostrar sus habilidades en competencias de robótica educativa. Este desempeño fue posible gracias al acompañamiento de diferentes aliados durante el proceso de formación y preparación.

Ahora, Colombia vuelve a destacar por el talento de sus jóvenes en tecnología. Esta vez, tres estudiantes de Yumbo viajaron a China para participar en la final del World Robot Contest Beijing 2026, que se desarrollará del 18 al 23 de agosto. La delegación está acompañada por el docente Maicol Mejía y Hames Vargas, representante de la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo.

Los jóvenes participan en la final del World Robot Contest Beijing 2026. Foto: Getty Images

La participación llamó la atención del embajador de China en Colombia, quien reaccionó a través de su cuenta de X con un mensaje de apoyo: “Deseamos que tengan el mayor de los éxitos”. La publicación estuvo acompañada de dos emojis de caras sonrientes.

El viaje tiene como propósito visibilizar el trabajo que se viene adelantando en Yumbo para fortalecer las competencias STEM y promover el desarrollo de habilidades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

En diálogo con SEMANA, los representantes explicaron que los estudiantes fueron seleccionados después de destacarse en una competencia nacional. Este proceso permitió identificar sus capacidades y evaluar su preparación para asumir el reto de competir en un escenario internacional.

Durante su estadía en China, además de participar en las pruebas, los jóvenes tendrán la oportunidad de desarrollar actividades académicas y culturales. El programa contempla visitas a instituciones, intercambio de experiencias y acercamientos a diferentes avances tecnológicos.

El grupo está integrado por tres estudiantes, un docente y un representante de la Secretaría de Educación de Yumbo. Foto: Suministrada a SEMANA

Más allá de los resultados deportivos, la experiencia busca fortalecer competencias como la programación, la innovación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. La apuesta, según los organizadores, no se limita a obtener un premio, sino a que los estudiantes aprendan, disfruten el proceso y representen con orgullo a Colombia ante concursantes de diferentes países.

La participación en este certamen representa, además, una oportunidad para mostrar el talento que se viene formando en las aulas y el potencial de los jóvenes colombianos para incursionar en áreas relacionadas con la tecnología y la innovación.