WhatsApp tiene una función para escuchar los audios antes de enviarlos: así puede usarla

Enviar un mensaje de voz por WhatsApp puede ser una forma rápida de comunicarse cuando escribir resulta incómodo o cuando se necesita explicar algo con mayor detalle.

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Sin embargo, al grabar directamente desde el chat, es posible cometer errores, dejar silencios innecesarios, equivocarse de palabra o simplemente darse cuenta de que el mensaje no quedó como se esperaba.

Para evitarlo, el servicio de mensajería cuenta con una función que permite escuchar una grabación antes de enviarla. De esta manera, el usuario puede comprobar que el audio se entiende correctamente y decidir si quiere compartirlo, volver a grabarlo o continuar con la grabación.

La herramienta resulta especialmente útil cuando se trata de mensajes largos, instrucciones, información importante o conversaciones en las que se quiere evitar enviar un audio con errores.

¿Cómo escuchar un audio de WhatsApp antes de enviarlo?

El procedimiento es sencillo y se puede realizar directamente desde el chat. Primero, hay que abrir una conversación individual o grupal y comenzar a grabar el mensaje de voz desde el botón del micrófono.

Celular grabando nota de voz para WhatsApp. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Una vez terminada la grabación, en lugar de enviarla inmediatamente, se debe pausar el audio. Al hacerlo, WhatsApp conserva la nota de voz y muestra las opciones disponibles para revisarla.

Después, solo hay que pulsar el botón de reproducción para escuchar el mensaje completo. También es posible seleccionar un punto específico del mensaje para comenzar la reproducción desde ese momento, lo que facilita revisar una parte concreta del audio sin tener que escucharlo nuevamente desde el principio.

Allí, el usuario puede comprobar si el volumen es adecuado, si se escucha con claridad y si el contenido corresponde realmente con lo que quería comunicar.

¿Qué hacer si el audio tiene un error?

Si al escucharlo se detecta algún problema, no es necesario enviarlo. La plataforma permite eliminar la grabación mediante el ícono de la papelera y comenzar nuevamente.

Lo que debe saber de esta función. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

También existe la posibilidad de continuar grabando desde el punto en el que se había pausado el mensaje. Esto puede ser útil si simplemente faltó agregar una información o si se necesita completar una idea antes de compartirla.

Esta función puede pasar desapercibida, pero resulta práctica para quienes utilizan con frecuencia los mensajes de voz y quieren evitar enviar audios con errores.