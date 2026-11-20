Una nueva campaña de ciberdelincuencia está utilizando la reciente interrupción de los servicios de Microsoft 365 como pretexto para engañar a empleados de distintas empresas y obtener sus datos de acceso. Los atacantes envían mensajes que aparentan ser avisos oficiales de la compañía sobre correos electrónicos que quedaron pendientes de entrega durante la falla.

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La alerta fue emitida por el equipo de Microsoft Threat Intelligence, que identificó una operación masiva de phishing relacionada con la caída global que sufrió Microsoft 365 el pasado 12 de noviembre. En aquella ocasión, la empresa explicó que las dificultades se originaron por una actualización en la capacidad de su red.

Para llevar a cabo el engaño, los delincuentes envían correos electrónicos que imitan las notificaciones legítimas de la plataforma. En estos mensajes advierten que algunos emails no pudieron llegar a sus destinatarios y permanecen retenidos, por lo que los usuarios deben ingresar a un enlace para recuperarlos.

Imagen de referencia de un hacker cometiendo un ataque. Foto: Getty Images

La estrategia busca generar preocupación y presionar a las víctimas para que actúen sin verificar la autenticidad del mensaje. Los correos aseguran que los mensajes pendientes serán eliminados en un periodo de 24 horas si no se realiza el procedimiento solicitado. Sin embargo, el enlace incluido conduce a una página fraudulenta diseñada para solicitar las credenciales de las cuentas.

Microsoft clasificó esta actividad como una campaña de robo de credenciales. No obstante, señaló que, hasta el momento, su investigación no ha encontrado pruebas de que los atacantes hayan conseguido recopilar las contraseñas, instalar programas maliciosos o realizar otras acciones después de obtener acceso a los sistemas.

Imagen de referencia de edificio de Microsoft. Foto: Cristina Arias

Pese a ello, la compañía recomendó a las organizaciones revisar si alguno de sus trabajadores recibió estos mensajes e ingresó sus datos en los sitios fraudulentos. En esos casos, aconsejó cambiar las contraseñas y adelantar una investigación para determinar qué cuentas pudieron quedar expuestas.

Como medida de protección, Microsoft indicó que Defender bloquea los dominios identificados como maliciosos, mientras que Defender para Office 365 detecta los mensajes relacionados con esta campaña y los bloquea o envía a cuarentena.