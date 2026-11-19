La información personal de miles de clientes de JPMorgan Chase, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, quedó expuesta en internet tras un ciberataque contra proveedores externos de la entidad. El incidente también involucró a Visa y Mastercard, dos de las principales compañías de pagos del mundo.

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La filtración se conoció el jueves y, de acuerdo con la información entregada por el banco, los datos comprometidos no incluían números de tarjetas de crédito ni información personal especialmente sensible. Los registros afectados parecen contener principalmente direcciones de correo electrónico de clientes de Chase y algunos empleados, además de números telefónicos en determinados casos.

¿Qué información quedó expuesta tras el ciberataque a JPMorgan Chase?

Joe Evangelisti, portavoz de JPMorgan Chase, explicó que el ataque estuvo dirigido contra empresas externas que prestan servicios a la entidad financiera.

“Hemos descubierto que terceros que prestan servicios a la empresa fueron blanco de un ciberataque”, declaró Joe Evangelisti, portavoz del banco. “Según nuestra investigación hasta el momento, creemos que los atacantes accedieron a ciertos datos de marketing que poseen esos proveedores, los cuales podrían incluir nombres y direcciones de correo electrónico de algunos clientes”.

Las cuentas afectadas se cuentan por miles, aunque representan solo una pequeña parte de la clientela de Chase, que tiene decenas de millones de usuarios. La exposición también alcanzó información relacionada con Visa y Mastercard, compañías que cuentan con miles de millones de clientes en todo el mundo.

Visa y Mastercard también confirmaron la filtración

Las dos compañías confirmaron que se presentó una exposición de datos, pero señalaron que el incidente no afectó sus operaciones ni comprometió la información de pago de los clientes.

Seth Eisen, portavoz de Mastercard, explicó que la situación ya estaba bajo control y que la empresa trabajaba para atender a las personas afectadas.

“En este momento, la exposición ha sido controlada y nuestros equipos están trabajando con el proveedor para brindar el apoyo necesario a los tarjetahabientes afectados”, dijo Seth Eisen, portavoz de Mastercard.

El ciberataque no tuvo relación con las fallas bancarias de Chase

El incidente ocurrió después de que Chase experimentara interrupciones en algunos de sus servicios bancarios a principios de semana. Sin embargo, ambos acontecimientos no están relacionados: las fallas anteriores se originaron por un problema de software y no por el ataque informático.

Chase aclaró si las fallas que afectaron sus servicios bancarios tenían relación con el ciberataque. Foto: Getty Images

Este nuevo episodio se suma a una serie de problemas tecnológicos que han afectado a diferentes sectores de la economía mundial, con consecuencias que van desde cancelaciones de vuelos hasta interrupciones de herramientas de uso cotidiano, como el correo electrónico y el calendario de Microsoft.

*Con información de AP.