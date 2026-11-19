La forma en que una persona cuenta sus experiencias podría revelar aspectos de su personalidad que pasan inadvertidos en una conversación cotidiana. Así lo plantea una investigación de la Universidad de Mississippi, cuyos resultados encontraron diferencias inesperadas en las palabras utilizadas por personas con rasgos asociados a la psicopatía.

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El hallazgo pone en duda la imagen tradicional de los psicópatas como individuos incapaces de expresar emociones o que mantienen una comunicación siempre fría. Según los investigadores, no existe una única manera de hablar relacionada con estos rasgos, pues las diferencias dependen de las características de cada persona.

450 personas participaron en el estudio sobre psicopatía

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores Ky Bray y Laura Drislane reunieron a 450 participantes, entre estudiantes universitarios y personas que habían estado en prisión. Les pidieron escribir sobre acontecimientos importantes de sus vidas, desde sus mayores logros hasta sus experiencias más difíciles y los momentos que marcaron un cambio en su historia.

Después, compararon esos relatos con los resultados de cuestionarios que medían tres características relacionadas con la psicopatía: la audacia, asociada con la confianza y la ausencia de miedo; la mezquindad, vinculada con la falta de empatía, y la desinhibición, relacionada con las dificultades para controlar los impulsos.

Un análisis de experiencias personales reveló que algunos rasgos psicopáticos están asociados con distintas formas de expresarse. Foto: Getty Images

Los resultados mostraron diferencias llamativas. Quienes obtuvieron puntuaciones más altas en desinhibición tendían a utilizar más palabras negativas y menos referencias a amigos, emociones positivas y logros. En cambio, las personas con mayores niveles de mezquindad recurrían con más frecuencia a expresiones positivas y relacionadas con recompensas.

La audacia presentó otro comportamiento: quienes puntuaron más alto en esta característica utilizaban menos palabras relacionadas con la ansiedad, como miedo, temor o preocupación.

Los investigadores advierten que no existe un único perfil

Uno de los aspectos más importantes del trabajo es que los patrones también cambiaban dependiendo de la experiencia que cada participante estuviera relatando. Es decir, las palabras utilizadas para describir un momento difícil no necesariamente eran las mismas que aparecían al recordar un éxito.

Por eso, Ky Bray, investigador doctoral en psicología de la Universidad de Mississippi, aclaró que el propósito no es identificar a una persona como psicópata por su manera de escribir.

“El objetivo aquí no es diagnosticar psicopatía basándose en el lenguaje”, explicó Bray. Y agregó: “Se trata de señalar que la psicopatía se manifiesta en comportamientos cotidianos, incluso en comportamientos sutiles como el lenguaje”.

Ky Bray explicó por qué el lenguaje cotidiano puede ayudar a comprender algunos rasgos asociados con la psicopatía. Foto: Getty Images

Laura Drislane, profesora de psicología de la misma institución, también destacó la importancia de las historias personales: “Esto nos indica que la historia que contamos sobre nuestra vida tiene significado”. Según explicó, esos relatos ayudan a interpretar las experiencias y construir una visión del mundo.

Los investigadores consideran que estudiar estas características por separado podría contribuir a comprender mejor sus consecuencias y desarrollar tratamientos más específicos. Drislane señaló que entender los factores que intervienen en cada dimensión también resulta importante para intentar prevenir problemas futuros.