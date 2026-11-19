Este jueves 19 de noviembre de 2026, el cantante estadounidense confirmó el fallecimiento de su padre, Peter ‘Pedrito’ Hernández, a los 74 años, a través de una sentida publicación en sus redes sociales donde destacó el papel fundamental que tuvo en su vida y en su carrera artística.

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La noticia fue dada a conocer directamente por el intérprete de éxitos como Uptown Funk y Just the Way You Are en su cuenta oficial de Instagram.

Junto a una fotografía en blanco y negro en la que se le ve abrazando a su padre en una cama de hospital, el artista compartió una reflexión sobre los últimos días que pudieron compartir juntos y el vacío que deja su partida.

En el texto publicado este jueves, Bruno Mars explicó que tuvo la oportunidad de despedirse personalmente antes del deceso. “La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez”, escribió el músico, abriendo un mensaje que rápidamente generó miles de reacciones de apoyo por parte de sus seguidores y colegas.

El artista aprovechó el espacio para reconocer públicamente la crianza que recibió y la dedicación de Hernández hacia su familia.

“Si alguna vez me han visto hablar de él, siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música. Él crio a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí”, señaló Mars en su publicación.

El mensaje cerró con unas palabras cargadas de afecto familiar, haciendo también referencia a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, quien falleció en 2013: “A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré cada día hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba”.

Peter Hernández construyó su propio camino en la escena musical. Nacido en Brooklyn, Nueva York, y de ascendencia puertorriqueña, creció inmerso en los sonidos del rock and roll clásico, las armonías vocales del doo-wop y los ritmos latinos que marcaron su identidad artística.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó como percusionista latino, cantante y director de orquesta. Tras trasladarse a Hawái, su actividad constante en escenarios locales le valió el apodo de ‘Dr. Doo-Wop’, un sobrenombre que reflejaba su pasión por este género musical nacido en las calles de Estados Unidos a mediados del siglo XX.

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Según ha contado el propio artista en diversas entrevistas a lo largo de su carrera, las primeras lecciones de bongó y percusión que recibió de manos de ‘Pedrito’ Hernández fueron determinantes para desarrollar su sentido del ritmo, el manejo de los tiempos musicales y su presencia escénica.

Hasta el momento, el entorno cercano del artista no ha revelado detalles adicionales sobre las causas exactas del fallecimiento ni sobre los actos fúnebres, manteniendo el momento en la intimidad familiar tras el comunicado oficial del cantante.