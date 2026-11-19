Este jueves, 19 de noviembre de 2026, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló sobre el tema de los derechos de televisión en el Fútbol Profesional Colombiano.

Ramón Jesurún es acusado en la Fiscalía y presentan pruebas: lo que se viene para el presidente de FCF

Comunicado oficial de Dimayor sobre los derechos de TV y la oferta que desafía a Win Sports

El panorama está bajo expectativa total. Dimayor confirmó que, en el pasado mes de septiembre, le llegó una oferta externa para quedarse con los derechos de televisión del FPC. Según reportes de la prensa, dicha oferta es de 90 millones de dólares anuales.

Win Sports, el canal que ha tenido los derechos de televisión desde 2012, tiene la oportunidad de igualar la oferta de ese tercero que ofreció 90 millones a la Dimayor por los derechos del FPC.

El plazo máximo de Win Sports para dar respuesta a la oferta es hasta el sábado 21 de noviembre.

Ramón Jesurún habló sobre los derechos de televisión en el FPC

En medio de la expectativa que hay, Ramón Jesurún se refirió al tema. Lo hizo en atención a los medios de comunicación, donde también habló de otras cosas, pero no fue ajeno a las horas decisivas sobre los derechos de televisión.

Jesurún confirmó la oferta que llegó a Dimayor, de “un tercero”, y dejó claro que Win Sports tiene la oportunidad de igualarla para seguir con el manejo de los derechos.

“Ese es un tema que ampliamente maneja Dimayor. Efectivamente, creo que el sábado 21 de noviembre se cumple el plazo, que es un plazo contractual. Es un plazo que se le dio a la empresa que siempre ha tenido los derechos para que tuviera la preferencia de igualar si lo considera”, dijo Ramón Jesurún.

“Llegó una oferta a la Dimayor, de un tercero. Se les entregó a ellos y efectivamente el próximo sábado sabremos si ellos igualan. Si igualan, seguirán; si no igualan, Dimayor tendrá que ponerse a negociar con el nuevo oferente”, añadió.

💥¿QUÉ PASARÁ CON WIN SPORTS? 💣 🗣️Ramón Jesurún, presidente del Federación colombiana de fútbol, aclara todo sobre el tema de los derechos televisivos del FPC 📺¿Qué canal se quedará con los derechos? https://t.co/nQJTKN8stR — Cuid Sports (@cuidsports) November 19, 2026

Finalmente, sentenció: “Hay que esperar. Creo que son menos de 48 horas y ahí miraremos qué pasa. Repito, ese es un tema que se definirá en asamblea con Dimayor”.