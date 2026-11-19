Jorge Bava aterrizó en Barranquilla este jueves, 19 de noviembre de 2026, para finiquitar su vinculación como nuevo entrenador de Junior.

Actualizan la situación de Jorge Bava y Junior de Barranquilla: hay nuevos detalles

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La prensa deportiva barranquillera se desplazó hasta el aeropuerto de la ciudad para preguntarle a Jorge Bava por detalles sobre su llegada al equipo tiburón.

“Mañana (viernes 20 de noviembre), después de hablar con los directivos, con mucho gusto los voy a atender”, le dijo Bava a los periodistas.

Y cuando le indagaron sobre si llegaba con su cuerpo técnico, fue claro: “Estamos repartidos porque está bastante complicado. Ya el domingo están todos aquí”.

Aunque Bava no ahondó en detalles a fondo, pues es claro en que lo hará cuando se haga su presentación oficial, sí respondió cuando le preguntaron sobre refuerzos en Junior de Barranquilla.

Jorge Bava sobre los refuerzos en Junior: “Por eso queríamos venir cuanto antes”

La periodista Liche Durán, de As Colombia, le preguntó a Jorge Bava: “¿Cómo está el tema de negociación de jugadores? ¿Ya han visto algo?“.

A esto, Bava respondió: “Vamos a trabajar. Por eso queríamos venir cuanto antes”.

🛬🦈JORGE BAVA YA ESTÁ EN BARRANQUILLA 📝⚽️El técnico Uruguayo ya arribó a 'La Arenosa' para firmar el contrato que lo vincule con Junior para ser el entrenador del 2027 📻💻#ElVbar en #AsColombia Siempre en vivo, todos los días https://t.co/bEJHsd6xHZ — El VBAR (@VBarCaracol) November 19, 2026

Así, se abre la ventana a las llegadas en Junior de Barranquilla para la temporada 2027. Se ha rumoreado entre la prensa con varios nombres, pero se espera que empiecen a oficializarse luego de la presentación de Jorge Bava.

Lista de refuerzos que estarían en carpeta de Junior de Barranquilla para 2027

Ninguno es oficial y todos se han mantenido en apenas rumores de la prensa deportiva en Colombia. Solo hasta que haya un pronunciamiento oficial o una negociación formal, podría hablarse de un hecho:

Bryan Rovira

Junior Hernández

Duván Vergara

Además, se ha llegado a debatir si Jorge Bava tendría en cuenta algunos jugadores que dirigió en Independiente Santa Fe modelo 2025. Un par de nombres tomaron fuerza, entre la prensa deportiva, como Yilmar Velásquez, Ewil Murillo o Harold Santiago Mosquera.

Jorge Bava, muy cerca de llegar a Junior de Barranquilla. Foto: Getty Images

Resta esperar el desarrollo de las próximas semanas, pero lo cierto es que habrá movimientos en Junior.

El cuadro tiburón anunciará salidas y llegadas con miras a un 2027 donde competirá en Libertadores y competencias locales.