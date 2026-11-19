Los conductores que tienen previsto movilizarse por el norte de Bogotá deberán tener en cuenta los cambios viales programados para este viernes 20 de noviembre. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció cierres temporales en la Autopista Norte y la implementación de un reversible en la carrera Séptima para facilitar el desplazamiento de vehículos hacia el norte de la ciudad.

De acuerdo con la información de la entidad, las restricciones en la Autopista Norte comenzarán a partir de las 9:00 a. m. y afectarán la circulación en sentido sur-norte. La medida se adoptará debido a actividades institucionales del orden nacional.

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Como alternativa para los conductores, las autoridades habilitarán un reversible en la carrera Séptima desde las 7:30 a. m., con el propósito de facilitar el tránsito de vehículos que se dirigen hacia el norte de Bogotá.

La Secretaría de Movilidad también recomendó a los ciudadanos programar sus recorridos con anticipación, contemplar mayores tiempos de desplazamiento y atender las instrucciones de los agentes y del personal dispuesto en las vías.

Recomendaciones a conductores

Se sugiere revisar los recorridos antes de salir, especialmente si el desplazamiento contempla el uso de la Autopista Norte durante la mañana. Los cierres temporales podrían generar cambios en los tiempos habituales de viaje y aumentar la demanda de corredores alternativos.

Quienes se movilicen hacia el norte podrán considerar la carrera Séptima, donde se habilitará el reversible desde las 7:30 a. m. Sin embargo, es importante atender la señalización y las indicaciones de las autoridades durante la operación de la medida.

Por el momento, la información divulgada por la Secretaría no especifica los tramos exactos de la Autopista Norte que tendrán cierres ni la hora de finalización de las restricciones. Se recomienda consultar las actualizaciones oficiales de movilidad antes de iniciar el recorrido.