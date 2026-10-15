Ampliación de la autopista Norte es una realidad: alcalde Galán anuncia el arranque de obras

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció este jueves, 15 de octubre de 2026, el inicio de obras de ampliación de la autopista Norte, un avance con el que se busca mejorar la movilidad y conectividad regional en el corredor.

Fuertes lluvias frenan el desmonte del puente en la Séptima con calle 100: Alcaldía Galán anuncia cambios para evitar retrasos

El anuncio fue compartido por el alcalde Carlos Fernando Galán, indicando que el comienzo de los trabajos traerá varias soluciones a las inundaciones que se registran en el sector.

“Después de haber destrabado esta obra, por fin podemos avanzar en la construcción de los seis carriles que estarán a cada lado, con ciclorruta y andenes renovados. Además de que será una mejora considerable para el tráfico, el tema de las inundaciones quedará resuelto con cinco pasos de agua y ocho para la fauna”, afirmó.

Galán dijo que el proyecto viene acompañado de la intervención de la carrera Séptima de la calle 201 a la 245.

El plan de ampliación de la autopista Norte ha tenido múltiples retrasos en los últimos años, principalmente por los trámites de normatividad ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y de planeación frente a la conectividad del humedal Torca Guaymaral.

Durante agosto de 2026, el Anla avaló el inicio de las actividades preliminares y constructivas del proyecto, el cual estará a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S. A. S. tras haber atendido los requerimientos formulados por la autoridad ambiental.

“El inicio de las actividades representa un avance fundamental para la modernización de la autopista Norte y el mejoramiento de la movilidad y conectividad regional, manteniendo como prioridad la protección de los ecosistemas estratégicos presentes en el área de influencia del proyecto”, aseguró Ricardo Ayerbe, presidente de la Ani.

Las obras previstas se desarrollarán principalmente sobre la autopista Norte entre las calles 191 y 235, en Bogotá. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

Dentro del proyecto se contempla la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para el TransMilenio entre las calles 191 y 235.

Asimismo, se incluyen la intervención de los carriles existentes, la construcción de carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas y una nueva infraestructura diseñada para el paso de peatones y ciclistas.

Para brindar una mejor movilidad por el corredor, se establecerán retornos a desnivel en las calles 235 y 243, además de estudios y diseños para la intersección de la calle 201.

“Nosotros vamos como Distrito a vigilar la ejecución de esta obra, vamos a apoyarla y vamos a trabajar para lo que corresponde. Por ejemplo, también en términos ambientales se cumpla y en términos de predios, tenemos una responsabilidad como Distrito de que se entreguen en lo que tiene que ver con la obra de la carrera Séptima, que eso está también en proceso de licencia en este momento”, aseguró Galán.

Se espera que la obra finalice durante el año 2031, beneficiando no solo a más de siete millones de ciudadanos de la capital, sino también a residentes de municipios aledaños como Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá.