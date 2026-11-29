Tener una multa de tránsito pendiente durante varios años no significa necesariamente que la autoridad pueda exigir su pago de manera indefinida. En Colombia, la legislación contempla la prescripción de estas sanciones, una figura que puede extinguir la posibilidad de cobrar una obligación cuando se cumplen los plazos establecidos y no se presentan actuaciones que interrumpan el término.

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El artículo 159 de la Ley 769 de 2002 establece que las sanciones por infracciones de tránsito prescriben en tres años, contados desde la ocurrencia de los hechos. Sin embargo, existe una condición determinante: el plazo se interrumpe cuando la autoridad notifica el mandamiento de pago, documento con el que inicia formalmente el cobro coactivo.

Esto quiere decir que no basta con consultar la fecha del comparendo y comprobar que han transcurrido tres años. Si el conductor recibió la notificación del mandamiento de pago dentro de ese periodo, comienza a correr un nuevo término de tres años para adelantar el cobro. Si la autoridad tampoco consigue hacerlo efectivo durante ese plazo, podría configurarse la prescripción de la acción de cobro.

Solicitar prescripción de una multa

El primer paso consiste en consultar las obligaciones pendientes y revisar la información de cada sanción. También es importante solicitar a la autoridad de tránsito correspondiente una copia del expediente, especialmente del mandamiento de pago y de los soportes que acrediten cuándo fue notificado.

Con esos documentos, el ciudadano puede establecer si se cumplieron los términos legales y presentar una solicitud de prescripción ante el organismo de tránsito que impuso la sanción. La petición debe identificar al solicitante y la multa, explicar las razones por las que considera que operó la prescripción y aportar los documentos que respalden su petición.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá señala que las solicitudes ciudadanas de esta naturaleza deben resolverse en un plazo de 15 días hábiles, conforme al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Para trámites en otras ciudades, el conductor debe acudir al organismo de tránsito competente.

Es importante tener presente que la prescripción no equivale a una eliminación automática de cualquier comparendo antiguo. La autoridad debe verificar las actuaciones del expediente y determinar si se cumplieron las condiciones legales. Por eso, antes de asumir que una deuda desapareció, conviene revisar su historial y obtener una respuesta oficial.