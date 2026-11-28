Cada vehículo no perdura para siempre, ya que pierde su valor a través del tiempo. No obstante, no todos se devalúan de la misma forma, debido a que existen varios modelos que se mantienen en mejor estado y conservan su valor durante los años.

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De acuerdo con Renting Colombia, un carro nuevo puede perder hasta el 20 % de su valor luego de que haya salido del concesionario, además de mantener una depreciación cercana al 10 % anual durante los primeros años. Estos valores cambian según el modelo, la marca y las condiciones del mercado colombiano.

La empresa especializada en arrendar vehículos indica que existen varios factores que deterioran el valor de un auto:

El mantenimiento y cuidado que haya recibido el vehículo durante su vida útil.

El kilometraje, cuyo promedio estimado es de aproximadamente 20.000 kilómetros al año.

El modelo, la gama y el segmento al que pertenece.

El año de fabricación y su antigüedad.

La facilidad para asegurarlo y los costos asociados.

El historial de accidentes o siniestros.

El consumo de combustible.

El color, teniendo en cuenta que los tonos blancos y grises suelen favorecer su reventa.

El cilindraje y la potencia del motor.

La disponibilidad y el costo de los repuestos en el mercado nacional.

El prestigio y la reputación de la marca en el mercado colombiano.

Para escoger un carro que termine devaluándose menos durante los siguientes años, Renting Colombia aconseja priorizar modelos que representan una alta demanda en el mercado de usados, no solamente los más nuevos o los que llaman más la atención.

Los modelos de marcas con una amplia presencia en Colombia suelen contar con ventajas al momento de buscar compradores en el mercado de vehículos usados. Foto: Getty Images

También es importante verificar la disponibilidad de repuestos antes de realizar una compra, sobre todo para aquellas marcas que cuentan con pocos catálogos en el país.

El historial de mantenimiento y de accidentes del carro es clave para buscar un carro donde el propósito principal sea que se conserve su valor. Además, hay que considerar el consumo del combustible del auto frente al uso real del cliente interesado.

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Según Renting Colombia, existen varios modelos, todos pertenecientes al segmento de SUV, que representan una alta demanda en el mercado de vehículos usados; cuentan con una buena disponibilidad de repuestos y una reputación sólida en el país:

Toyota Hilux/Fortuner: Auto del segmento Pickup/ SUV grande que destaca en el sector gracias a su alta confiabilidad, así como su alta demanda en el mercado de carros usados.

Auto del segmento Pickup/ SUV grande que destaca en el sector gracias a su alta confiabilidad, así como su alta demanda en el mercado de carros usados. Mazda CX-5: Una SUV mediana que posee una buena percepción de marca, además de tener una presencia notable en las ventas de vehículos en Colombia.

Una SUV mediana que posee una buena percepción de marca, además de tener una presencia notable en las ventas de vehículos en Colombia. Renault Duster: Una SUV compacta que es una de las más preferidas, no solamente en la venta de carros usados, sino también en la comercialización de unidades nuevas.

Una SUV compacta que es una de las más preferidas, no solamente en la venta de carros usados, sino también en la comercialización de unidades nuevas. Chevrolet Tracker: Una SUV compacta que se caracteriza por tener una amplia red de servicio técnico y una disponibilidad de repuestos habilitados en diferentes regiones del país.