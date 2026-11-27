Más allá de la primera impresión, la potencia o velocidad que puede ofrecer un vehículo, uno de los aspectos más importantes que consideran los ciudadanos al comprar estos modelos es en materia de seguridad, ya que son la línea de defensa para proteger sus vidas en caso de un posible accidente de tránsito.

¿Su carro se varó? Estas son las recomendaciones esenciales para actuar con seguridad

El mercado colombiano se destaca por tener múltiples catálogos que se acoplan a las necesidades y gustos de sus clientes, entre ellos la protección.

Existen organismos que ponen a prueba los vehículos que están a la venta, con el objetivo de evaluar su respuesta ante colisiones. Este es el caso de Latin NCAP, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe que examina los niveles de seguridad que presentan diferentes automotores que se encuentran en el mercado de la región.

En ella se analizan cuatro aspectos de protección:

Ocupante adulto.

Ocupante infantil.

Usuarios vulnerables de las vías.

Sistemas de asistencia a la seguridad.

Para conocer cuáles son los carros más seguros, Latin NCAP lleva a cabo pruebas de seguridad pasiva y seguridad activa de los automóviles de pasajeros disponibles en el mercado. En ellas se revisan el control electrónico de estabilidad, el frenado autónomo de emergencia, la detección de punto ciego, el sistema de apoyo de sendas, el limitador de velocidad y las funciones avanzadas.

En el caso de las pruebas de choque, se evalúan la protección de los ocupantes adultos y niños a 64 km/h en choque frontal y 60 km/h en choque lateral y 32 km/h en el choque lateral de poste.

La organización recomienda comprar vehículos con el mayor número de estrellas de Latin NCAP, tanto en el protocolo del 2020 al 2025 como en el protocolo más reciente, del 2026 en adelante.

¿Cuáles son los vehículos en Colombia que cuentan con la mayor seguridad?

Grupo R5 compartió cuáles son los 10 modelos disponibles en el mercado colombiano y que son los más seguros, teniendo en cuenta el nivel de pruebas que utiliza el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe.

Los carros que brindan mayor protección en el país son los siguientes:

Modelo Estrellas Protección de adultos Protección de niños Protección de peatones Tecnologías de asistencia Chevrolet Tracker 5 91 % 92 % 54 % 83 % Mitsubishi Outlander 5 90 % 91 % 55 % 84 % Nissan Qashqai 5 94 % 92 % 54 % 86 % Toyota Corolla 5 83 % 92 % 60 % 82 % Volkswagen Nivus 5 92 % 92 % 49 % 85 % Volkswagen Nuevo Virtus 5 92 % 92 % 53 % 85 % Volkswagen Taos 5 90 % 90 % 61 % 85 % Hyundai Tucson 3 82% 70% 48% 56% KIA Sportage 3 82% 72% 48% 56% Volkswagen Polo 3 73% 71% 51% 58%