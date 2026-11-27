Comprar moto en Colombia es para muchos conductores como un momento de emoción, ya que les permite conseguir un método de transporte con el que ahorran tiempo en desplazamientos, reducen gastos en comparación con otros vehículos y les permite ganar independencia para trabajar o viajar.

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Aun así, adquirir estas unidades también llega con dudas, una de ellas siendo si es más viable comprar una motocicleta nueva o una usada. Las dos opciones cuentan con ventajas reales, pero a la vez tienen compromisos que vale comprender previo a tomar una decisión.

¿Cuáles son las ventajas de comprar una moto nueva o usada en Colombia?

De acuerdo con el concesionario de motocicletas, Dismerca, existen varios beneficios al escoger entre estas opciones.

En el caso de una moto nueva, esta trae tranquilidad y respaldo desde el primer día. Al ser recientemente fabricada, cuenta con cero kilómetros, un proceso legal limpio y acompañamiento completo.

También cuenta con una garantía de fábrica, que cubre defectos de fabricación y protege al usuario de gastos inesperados durante los primeros años.

Las motocicletas nuevas ofrecen garantía de fábrica, respaldo del concesionario y componentes tecnológicos actualizados. Foto: Italika - API

La mayoría de las motocicletas nuevas cuentan con los más recientes sistemas de tecnología, entre ellos mecanismos de inyección modernos, mejores frenos, iluminaciones LED, conectividad y componentes más eficientes.

Al contar con una historia completamente limpia, no existen riesgos de golpes ocultos, usos indebidos o sorpresas en los papeles de las motos.

No obstante, algunas de las desventajas que tienen estas unidades son su inversión, ya que el precio suele ser demasiado alto cuando sale en el mercado. Además, cuenta con una mayor depreciación durante el primer año y su proceso de documentación toma más tiempo que comprar a un particular.

Por otro lado, una moto usada cuenta con un precio mucho más accesible, encontrando modelos que se ajustan mejor al presupuesto del cliente. También tiene una entrega inmediata, ya que el pago, las firmas de traspaso y rueda se pueden realizar el mismo día.

Las motos usadas representan una alternativa para quienes buscan acceder a un medio de transporte con una inversión inicial más baja. Foto: Getty Images

Los mayores problemas que existen al escoger esta opción van dirigidos a distintos puntos, entre ellos el aspecto mecánico, ya que la moto pasó por un proceso en donde múltiples componentes han sido desgastados, como por ejemplo el motor, las llantas, el embrague, la suspensión o los frenos.

En caso de que el cliente observe que compró una moto usada que no tuvo buen cuidado, podría verse implicado en gastos inmediatos. Otra contra es que el conductor no cuenta con garantía ni respaldo.

¿Cuál conviene más?

Dismerca indica que escoger entre una motocicleta nueva o usada depende de varios factores, entre ellos las necesidades, estilo de vida y presupuesto del conductor.

La concesionaria indica que un conductor debe escoger una moto nueva:

Cuando el comprador valora la seguridad mecánica.

Cuando necesita acceder a planes de pago.

Cuando busca tecnología moderna.

Cuando requiere una motocicleta para uso diario y prefiere evitar visitas constantes al taller.

Si el conducto prefiere una moto usada, es viable:

Cuando el comprador cuenta con un presupuesto limitado.

Cuando tiene conocimientos de mecánica o cuenta con el apoyo de un conocido de confianza.

Cuando necesita disponibilidad inmediata.

Cuando encuentra una oportunidad de compra en excelentes condiciones de conservación.