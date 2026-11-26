La motocicleta se ha convertido en una herramienta fundamental para la movilidad y el sostenimiento económico de millones de colombianos. Sin embargo, el perfil de quienes utilizan estos vehículos muestra una realidad que va más allá de los desplazamientos diarios: las mujeres representan la mayoría de los usuarios y una proporción importante depende de las dos ruedas para generar ingresos.

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Así lo revela un estudio presentado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que encontró que el 53 % de quienes utilizan motocicleta son mujeres, frente al 47 % de hombres, rompiendo la tendencia de ser el género masculino quien lideraba la tendencia. La edad promedio de esta población es de 37 años y el 60 % pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2.

Los resultados también muestran la estrecha relación entre las motocicletas y las actividades laborales. El 67 % de los encuestados obtiene ingresos gracias a este vehículo. Para el 45 % representa una herramienta de trabajo, mientras que otro 22 % lo necesita para desplazarse hasta su empleo.

El impacto también se refleja en las finanzas familiares: en el 40 % de los hogares consultados, la motocicleta aporta la mitad o más del ingreso total. Esto evidencia que su importancia no se limita a facilitar los recorridos, sino que también está relacionada con la capacidad de generar recursos y sostener a las familias.

La moto también es parte del sustento familiar

La investigación identificó que el 57 % de quienes utilizan motocicleta son jefes de hogar y el 70 % convive con menores de 18 años. Se trata, por tanto, de una población que en muchos casos tiene responsabilidades económicas y familiares asociadas a sus desplazamientos y actividades cotidianas.

En cuanto a la experiencia de conducción, el 69 % lleva más de cinco años utilizando motocicleta y el promedio alcanza los 13 años. Este dato muestra que buena parte de los usuarios tiene una trayectoria prolongada sobre estos vehículos.

Los resultados fueron presentados en el marco del relanzamiento de la campaña de seguridad vial «El Destino es Volver», impulsada por ocho ensambladoras que representan más del 95 % de las motocicletas nuevas registradas en Colombia. La iniciativa busca promover comportamientos responsables en las vías, con especial énfasis en reducir la velocidad.

Según la ANDI, las empresas participantes destinan más de 1.000 millones de pesos anuales a programas de formación, prevención y sensibilización en seguridad vial. La nueva etapa de la campaña tendrá una estrategia digital con la que espera superar los 10 millones de visualizaciones y alcanzar al 35 % de los motociclistas del país.