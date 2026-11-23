La cantante iraní Parastoo Ahmadi, junto con cuatro músicos e integrantes de su equipo de producción, recibió este lunes 23 de noviembre de 2026 la pena física de 74 latigazos por haber ofrecido y difundido un concierto sin llevar puesto el velo obligatorio.

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De acuerdo con lo anunciado por la organización no gubernamental Iran Human Rights y el reconocido abogado reformista Mostafa Nili —quien también ha asumido la defensa de figuras como la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y el cineasta Jafar Panahi—, el castigo corporal se ejecutó en cumplimiento de un fallo emitido por el Segundo Tribunal Penal de Qom. Hasta el momento, las autoridades oficiales de Irán no han emitido ningún pronunciamiento público sobre la ejecución de la medida.

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El origen de la condena y los cinco artistas sancionados

El proceso penal contra la intérprete y su grupo comenzó a raíz de la publicación en plataformas digitales, en diciembre de 2024, de una presentación musical grabada en el histórico paso de caravanas de Deyr Gachin, ubicado en la provincia de Qom. En dicha actuación, Ahmadi interpretó su repertorio sin cubrirse el cabello, desafiando los estrictos códigos de vestimenta impuestos en la República Islámica.

Tras analizar el material audiovisual, el Segundo Tribunal Penal de Qom declaró culpables a Ahmadi y a sus colaboradores por el cargo de “dañar la decencia pública a través de la producción y publicación de contenido vulgar e inmoral en el espacio virtual”.

Según precisó Iran Human Rights, la flagelación de 74 latigazos ejecutada este lunes recayó tanto sobre la cantante Parastoo Ahmadi como sobre los integrantes de su equipo Sohail Faquih-Nasiri, Amin Taheri, Amir-Ali Pirnia y Mohsen Lashkari.

Prohibición artística y repudio de organizaciones de derechos humanos

Además del castigo físico aplicado a los cinco involucrados, la sentencia judicial incluye severas restricciones a su libertad profesional y de locomoción. El fallo del tribunal de Qom contempla dos años de prohibición para realizar cualquier tipo de actividad artística y musical, así como dos años de restricción de salida del territorio iraní.

Frente a la materialización de la pena, la ONG Iran Human Rights expresó su enérgico rechazo y condenó la aplicación de los latigazos contra los músicos. La organización defensora de derechos humanos calificó el hecho como un castigo cruel, inhumano y degradante que vulnera de manera flagrante la prohibición internacional de la tortura y otros tratos crueles contra la dignidad de los artistas.

*Realizado con información de EuropaPress.