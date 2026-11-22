La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar después de que Donald Trump advirtiera que podría reanudar los ataques militares contra Teherán después de Año Nuevo si las negociaciones no llegan a un acuerdo.

El presidente estadounidense también amenazó con hundir los buques iraníes que intenten romper el bloqueo naval impuesto por Washington.

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Trump endurece su advertencia a Teherán

En una entrevista con el corresponsal de Fox News Trey Yingst, divulgada el domingo 22 de noviembre, Trump confirmó que las conversaciones indirectas con Irán continúan, aunque cuestionó la disposición de las autoridades iraníes para llegar a un entendimiento.

El mandatario utilizó una expresión particularmente crítica para referirse a los negociadores de Teherán, a quienes calificó como “bailarines profesionales de claqué”, al considerar que hablan constantemente, pero no consiguen avances concretos.

La advertencia más contundente llegó cuando se refirió a los reportes de medios estatales iraníes sobre la posibilidad de que el país pusiera a prueba el bloqueo naval estadounidense.

“Espero que lo hagan, todos estarán en el fondo del mar como el resto de la marina”, respondió Trump, en una amenaza directa contra las embarcaciones iraníes que intenten desafiar las restricciones.

El presidente también reiteró que está inclinado a reanudar los ataques contra Irán después de Año Nuevo si no se consigue un acuerdo.

Aunque no anunció una fecha para una eventual operación, sus declaraciones mantienen abierta la posibilidad de una nueva ofensiva militar.

El presidente Donald Trump endureció sus advertencias contra Irán Foto: Redes sociales- API

Las capacidades militares de Irán y el despliegue estadounidense

El escenario de tensión se desarrolla mientras Irán conserva parte de su capacidad de respuesta militar.

De acuerdo con información publicada, el país todavía tendría alrededor de 1.500 misiles balísticos y capacidad para producir unos 50 adicionales cada mes.

Por su parte, Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar en la región.

Según la información presentada por Yingst, dos grupos de ataque de portaaviones estadounidenses operan en el mar Arábigo, mientras que aviones de reabastecimiento de combustible de ese país tienen su base en Israel.

La presencia militar estadounidense constituye un elemento central en medio de las advertencias cruzadas y las dificultades para alcanzar una salida diplomática.

El presidente estadounidense también aseguró que había visto videos de nuevas manifestaciones en Irán e instó a los ciudadanos que participan en las protestas a continuar.

Sus declaraciones se producen en medio de un escenario interno complejo para el Gobierno iraní, que enfrenta cuestionamientos y expresiones de inconformidad de distintos sectores de la población.

Banderas de Estados Unidos e Irán que muestran su distanciamiento. Foto: Getty Images

Mientras tanto, los países del golfo Pérsico han insistido en la necesidad de alcanzar una solución negociada.

Estas naciones soportaron buena parte de los ataques iraníes durante la guerra y buscan evitar una nueva escalada que amplíe la confrontación en Oriente Medio.

En ese esfuerzo diplomático, Catar ha desempeñado un papel de intermediario al transmitir mensajes entre Washington y Teherán.

Por ahora, los contactos indirectos siguen en marcha, pero las declaraciones de Trump dejan claro que la opción militar continúa sobre la mesa.