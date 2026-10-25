María Corina Machado habría regresado a Venezuela por Colombia, según diario español ‘ABC’; este sería el paso a paso del proceso

María Corina Machado regresó este domingo a Venezuela después de casi 10 meses fuera de su país y de varios intentos frustrados de volver.

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La líder opositora habría ingresado a Venezuela a través de Colombia, en una operación que, según fuentes citadas por el diario español ABC, estuvo precedida por divisiones dentro de la administración de Donald Trump sobre cómo proceder ante su regreso.

María Corina Machado regresó a Venezuela. Foto: AFP

De acuerdo con la información publicada por el medio citado este 25 de octubre, se trataba del segundo intento de Machado de regresar a Venezuela desde territorio colombiano y del noveno desde junio.

El diario señala que la administración Trump mantuvo diferencias internas hasta el último momento. Según fuentes en Washington citadas en la publicación, la presión de legisladores de Florida habría sido determinante para inclinar la decisión, al advertir sobre el coste político que supondría proyectar la imagen de que la Casa Blanca estaba obstaculizando el regreso de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Se conocen las primeras imágenes de la líder opositora María Corina Machado tras su regreso a Venezuela. Se le vio este domingo en una jornada de oración en la iglesia de Santa Rosa, estado Lara. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/U5NKi6NQrZ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 25, 2026

El factor electoral también habría pesado en las deliberaciones, dado que las elecciones previstas para el 3 de noviembre se encuentran a pocos días de distancia.

En ese contexto, la posibilidad de que el Gobierno estadounidense fuera percibido como un actor que impedía el retorno de Machado representaba un riesgo político para la administración republicana.

Intentos de regreso a Venezuela y el paso por territorio colombiano

De acuerdo con la publicación, hasta ocho intentos de regreso de Machacho a Venezuela fueron frustrados entre junio y septiembre. Uno de ellos tuvo lugar en septiembre, cuando Machado habría intentado cruzar a pie desde Colombia.

Aunque integrantes de su equipo ya se encontraban dentro de Venezuela para facilitar el ingreso, las resistencias de última hora del nuevo Ejecutivo colombiano, encabezado por Abelardo De La Espriella, terminaron frustrando los planes, según la información de ABC.

El diario sitúa ese episodio en un contexto de acercamiento diplomático entre Washington y Bogotá. Según su relato, las dificultades para concretar el cruce se produjeron después de la reunión que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla con el presidente De La Espriella.

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El encuentro tenía como objetivo relanzar las relaciones bilaterales y establecer una nueva alianza estratégica entre ambos países.

Finalmente, ABC señaló que el cruce desde Colombia sí se habría concretado durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, tras las gestiones diplomáticas previas y en un escenario en el que la posición de la administración Trump habría sido determinante para evitar nuevos obstáculos al retorno de la líder opositora venezolana.