🔴 EN VIVO | Elecciones en Brasil segunda vuelta: el país suramericano define su futuro entre la izquierda y la derecha

Brasil vive este domingo, 25 de octubre, una jornada electoral decisiva para elegir a su próximo presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentan en la segunda vuelta, después de que ninguno consiguiera más de la mitad de los votos válidos en la primera ronda.

Elecciones en Brasil: estas son las claves del ‘voto finish’ entre Flávio Bolsonaro y Lula

La votación definirá si Lula continúa en el poder durante un nuevo mandato o si Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega por primera vez a la Presidencia brasileña. La contienda también pone frente a frente dos propuestas políticas distintas para el futuro del país más grande de América Latina.

En la primera ronda, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16 %, de acuerdo con los resultados publicados por la Agencia Brasil. La diferencia no fue suficiente para definir la elección y obligó a los dos candidatos más votados a disputar una nueva jornada en las urnas.

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