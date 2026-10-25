🔴 EN VIVO | Elecciones en Brasil segunda vuelta: el país suramericano define su futuro entre la izquierda y la derecha

Brasil vive este domingo, 25 de octubre, una jornada electoral decisiva para elegir a su próximo presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentan en la segunda vuelta, después de que ninguno consiguiera más de la mitad de los votos válidos en la primera ronda.
La votación definirá si Lula continúa en el poder durante un nuevo mandato o si Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega por primera vez a la Presidencia brasileña. La contienda también pone frente a frente dos propuestas políticas distintas para el futuro del país más grande de América Latina.
En la primera ronda, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16 %, de acuerdo con los resultados publicados por la Agencia Brasil. La diferencia no fue suficiente para definir la elección y obligó a los dos candidatos más votados a disputar una nueva jornada en las urnas.