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🔴 EN VIVO | Elecciones en Brasil segunda vuelta: el país suramericano define su futuro entre la izquierda y la derecha

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se mide en una reñida segunda vuelta para llegar a la presidencia.

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Redacción Mundo
25 de octubre de 2026 a las 6:00 a. m.

Brasil vive este domingo, 25 de octubre, una jornada electoral decisiva para elegir a su próximo presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentan en la segunda vuelta, después de que ninguno consiguiera más de la mitad de los votos válidos en la primera ronda.

El domingo 25 de octubre, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se verán las caras en las urnas en medio de un ambiente polarizado y fuertes reclamos entre los dos candidatos a la presidencia.
Elecciones en Brasil: estas son las claves del ‘voto finish’ entre Flávio Bolsonaro y Lula

La votación definirá si Lula continúa en el poder durante un nuevo mandato o si Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llega por primera vez a la Presidencia brasileña. La contienda también pone frente a frente dos propuestas políticas distintas para el futuro del país más grande de América Latina.

En la primera ronda, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16 %, de acuerdo con los resultados publicados por la Agencia Brasil. La diferencia no fue suficiente para definir la elección y obligó a los dos candidatos más votados a disputar una nueva jornada en las urnas.

Siga el minuto a minuto de la jornada:

En Vivo

6:00 a. m.

Abren las urnas en Brasil y comienza la votación presidencial

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5:50 a. m.

Lula destacó la movilización en la avenida Paulista

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5:40 a. m.

Flávio Bolsonaro publicó un mensaje antes de la votación

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6:00 a. m.

Abren las urnas en Brasil y comienza la votación presidencial

La apertura de las urnas marcó el comienzo de la jornada electoral en Brasil a las 6:00 a. m., hora de Colombia. Los ciudadanos participan en una votación presidencial definitiva en la que compiten Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

5:50 a. m.

Lula destacó la movilización en la avenida Paulista

A través de su cuenta en X, Lula aseguró que una multitud se congregó en la avenida Paulista, en São Paulo, durante el acto de cierre de su campaña. El presidente afirmó que la asistencia superó los dos millones de personas y describió la concentración como una muestra de respaldo a su proyecto político.

“¡Vamos a darle la vuelta, São Paulo! ¡La avenida Paulista se llenó con más de dos millones de personas, rebosantes de alegría y esperanza!”, escribió el mandatario.

5:40 a. m.

Flávio Bolsonaro publicó un mensaje antes de la votación

Flávio Bolsonaro compartió en Instagram un mensaje acompañado de una transmisión en vivo que presentó como la última de su campaña.

“¡Última transmisión en vivo! Hicimos nuestra parte; ahora depende de usted y de Dios. ¡Presidente Flávio Bolsonaro 22!”, comentó Bolsonaro.

Su publicación apeló a sus seguidores antes de la jornada electoral, en la que se enfrentará a Lula por la Presidencia de Brasil.