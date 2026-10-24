Donald Trump no descarta un nuevo ataque militar de EE. UU. contra Irán: “Existe la posibilidad”

El presidente de los Estados Unidos dijo ante un grupo de periodistas que “existe la posibilidad” de lanzar un nuevo ataque militar contra Irán, sin precisar cuándo.

“Podría verme obligado a poner fin completamente a la situación actual de Irán. O tal vez lleguen a un acuerdo; aún no tengo una decisión definitiva al respecto; Sin embargo, sin importar qué camino se elija, estoy seguro de que en ambos escenarios, el bando ganador seremos nosotros”, dijo Trump.

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A propósito, este viernes 23 de octubre, el enviado estadounidense Tom Barrack ya había dicho que Estados Unidos podría atacar a Irán este fin de semana, aunque agregó que el presidente estadounidense Donald Trump está “abierto a un acuerdo” con Teherán.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército iraní advirtió este sábado 24 de octubre que los buques militares estadounidenses no serían autorizados a entrar “bajo ninguna circunstancia” en las aguas del Golfo.

“No permitiremos bajo ninguna circunstancia ni en ningún momento la presencia de buques militares estadounidenses en el Golfo”, señaló el general Alí Abdollahi, citado por la televisión estatal.

El oficial iraní hizo esta declaración después de que Estados Unidos e Israel hayan intensificado en los últimos días las amenazas de ataques contra la república islámica.

“El presidente estadounidense debe estar soñando con ver nuevamente a sus fuerzas armadas entrar en el golfo Pérsico. Se llevará ese sueño a la tumba”, agregó Abdollahi.

En la madrugada del sábado, dos petroleros se incendiaron tras chocar contra una mina en el estrecho de Ormuz, anunciaron los Guardianes de la Revolución en un comunicado publicado en su sitio web Sepah News.

Irán reclama el control de esta vía marítima estratégica, por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos antes de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Washington impone en represalia un bloqueo naval a los puertos iraníes, mientras las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas.

Si bien Teherán ataca frecuentemente a los barcos que transitan por el paso marítimo sin su autorización, cada vez más barcos logran cruzarlo, escoltados por Estados Unidos.

Pero los ataques se han reanudado con fuerza en los últimos días. Según los analistas, la república islámica busca demostrar que su capacidad para perturbar el tráfico sigue intacta.

*Con información de AFP.