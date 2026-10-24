La tensión se mantiene en las calles de España, Francia, Albania e Italia: en imágenes, los fuertes disturbios en Barcelona

Las fuertes protestas en varios países de Europa no cesan. En Barcelona, España, las protestas contra el costo de vida y la vivienda se salieron de control y terminaron en violentos enfrentamientos con las autoridades.

En videos que circulan en las redes sociales se pueden observar contenedores en llamas en la plaza Cataluña de Barcelona, así como sombrillas de establecimientos comerciales incendiadas.

🇪🇸 | URGENTE: Destrozos y manifestaciones en Cataluña, España. https://t.co/7yTW9YyZLB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

En la zona también se han presentado saqueos a locales comerciales, mientras los Mossos d’Esquadra tratan de controlar la tensa situación.

Aldarulls, contenidors cremats i carrers tallats al voltant de la plaça Catalunya de Barcelona, en la protesta de joves "contra el sistema". Alguns dels manifestants han cremat el para-sol d'una terrassa https://t.co/NQZAd0sIAF https://t.co/Z4KoNL4xtP — 3CatInfo (@3CatInfo) October 24, 2026

En desarrollo...