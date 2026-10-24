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La tensión se mantiene en las calles de España, Francia, Albania e Italia: en imágenes, los fuertes disturbios en Barcelona

En el centro de la ciudad española los protestantes han provocado incendios en las calles y saqueos en tiendas.

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Redacción Mundo
24 de octubre de 2026 a las 3:33 p. m.
Imagen que dejan las violentas protestas en Barcelona, hoy sábado 24 de octubre.
Imagen que dejan las violentas protestas en Barcelona, hoy sábado 24 de octubre. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @rtvenoticies

Las fuertes protestas en varios países de Europa no cesan. En Barcelona, España, las protestas contra el costo de vida y la vivienda se salieron de control y terminaron en violentos enfrentamientos con las autoridades.

En videos que circulan en las redes sociales se pueden observar contenedores en llamas en la plaza Cataluña de Barcelona, así como sombrillas de establecimientos comerciales incendiadas.

En la zona también se han presentado saqueos a locales comerciales, mientras los Mossos d’Esquadra tratan de controlar la tensa situación.

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