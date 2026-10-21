Las protestas llegan a Grecia: estudiantes anuncian larga movilización “como en Francia”

Estudiantes, profesores y funcionarios protestaron este miércoles en Grecia para denunciar el costo de la vida y las carencias del sistema educativo, en un movimiento que presentan como similar al observado en Francia.

“Vivimos una Europa cada vez más polarizada, insolidaria y víctima, en cierto modo, de sus propias carencias e ineficiencias”, Abel B. Veiga

Unas 5.000 personas se concentraron en Atenas y otras 3.000 en Tesalónica, la segunda mayor ciudad del país, en el norte, indicó a AFP un portavoz de la policía. Otra concentración en la ciudad de Patras, en el oeste del país, reunió a unos 3.000 manifestantes.

“En Grecia, como en Francia, reclamamos una educación pública y gratuita”, dijo Katia Koubousidou, presidenta de los estudiantes de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Aristóteles de Tesalónica.

Paneles de cristal rotos se apoyan contra la fachada del bar y restaurante La Barrique mientras los escombros cubren la acera circundante tras las protestas en París, Francia, el 17 de octubre de 2026.(Photo by Clement Souchet/NurPhoto via Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

“No será una movilización aislada. Tenemos un plan para proseguir con nuestras protestas”, prometió.

La noche del martes, decenas de estudiantes instalaron tiendas de campaña en la plaza Syntagma, frente al Parlamento griego, en Atenas, y en una calle peatonal de Tesalónica, constató.

El sindicato de funcionarios Adedy convocó además un paro a partir de las 11H hora local (08H00 GMT) y una manifestación en Atenas.

“Grecia y Francia, rebelión en todos lados. Mismos problemas, mismo enemigo”, podía leerse en una pancarta en Tesalónica, que cuenta con una gran población estudiantil.

Pese a las recientes revalorizaciones del salario mínimo en Grecia, actualmente no supera los 920 euros netos al mes.

La extrema izquierda estaría detrás de las violentas protestas en Francia, en meses previos a las elecciones presidenciales

Alumnos y profesores de educación secundaria protestan además por la deficiencia de las infraestructuras y la falta de personal. El sindicato de docentes de secundaria OLME estima en 15.000 el faltante de profesores en las escuelas.

“Los edificios escolares son pésimos y están mal mantenidos”, deploró Yiannis Papanikolaou, un alumno de 17 años de Atenas. “Yeso que se cae, ventanas rotas, la calefacción que no funciona”, añadió.

Sus quejas hacen eco a recientes accidentes en complejos estudiantiles en el país.

A comienzos de este mes, el yeso del techo se desprendió e hirió a un alumno de 14 años en un aula de Thermi, cerca de Tesalónica. Un incidente similar se produjo el lunes en la entrada de una escuela de Atenas, fuera del horario de clases.

Además, un gran complejo escolar de Atenas lleva casi dos semanas cerrado por una fuga de gas que sigue bajo investigación, y 4.000 alumnos se han visto en la imposibilidad de continuar con su escolaridad.

“Creo que algo podría cambiar, por lo que está haciendo Francia, Francia va a inspirar a Grecia”, afirmó Papanikolaou.

Philippos Armen, estudiante de física en la Universidad de Tesalónica, resaltó que “los problemas son comunes en muchos países de Europa”, visto las manifestaciones estudiantiles que se expanden en varios países europeos, como en el país vecino, Albania.

Francia fue sacudida por una jornada violenta de protestas con saqueos y la destrucción de 1.500 comercios. (Photo by Guillaume Saligot / AFP) Foto: AFP

Los manifestantes reclaman un incremento del gasto público en educación en Grecia, que en 2023 destinó a este rubro un 3,3% de su PIB, por debajo de la media de la UE (4,7%), según datos de Eurostat, la agencia estadística europea.

El sindicato de funcionarios Adedy pide además un incremento salarial y un apoyo “sustancial” a los docentes.

Con elecciones legislativas previstas en 2027, el gobierno conservador griego se esforzó en los últimos días por evitar todo paralelismo con las manifestaciones de Francia y sus derivaciones violentas.

El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, aseguró el lunes que Grecia no volverá “nunca” a la época de “gran agitación social” que caracterizó los años de la crisis financiera.

En septiembre, la inflación en Grecia fue una de las más altas de la zona euro, llegando a un 5,1%, frente al 3,8% de media en la zona euro, indicó un informe de Eurostat.

*Reportaje de AFP