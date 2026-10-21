El Kremlin anuncia que podría darse pronto una reunión entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump en China

Desde hace días, se ha hablado de la posibilidad de que Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se reúnan en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

La cita se daría tras semanas de tensión, por cuenta de la guerra en Ucrania. Rusia está preparada para reanudar las conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania en noviembre, indicó el Kremlin este miércoles, después de que el presidente Vladimir Putin se reuniera con el emisario estadounidense Steve Witkoff en San Petersburgo.

“Nuestro presidente informó a Steve Witkoff de que estamos, en principio, listos para reanudar dichas conversaciones”, indicó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov a la prensa, y afirmó que esos intercambios podrían producirse a mediados de noviembre y que tendrían como “tema principal el apuntalamiento de la seguridad (...) tras el final del conflicto”.

*Con información de AFP

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