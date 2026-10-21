Rusia libera a Stephen Hubbard tras cuatro años, como parte de las mediaciones con Trump

Rusia liberó este miércoles 21 de octubre a Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense de 74 años que llevaba más de cuatro años encarcelado por acusaciones relacionadas con la guerra en Ucrania.

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El anuncio se produjo durante una reunión en San Petersburgo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Steve Witkoff, enviado especial del mandatario estadounidense Donald Trump.

Hubbard, un profesor jubilado originario de Michigan, había sido detenido en abril de 2022 en la ciudad ucraniana de Izium, durante los primeros meses de la invasión rusa.

Las autoridades de Moscú lo acusaron de combatir junto a las fuerzas ucranianas y de participar en actividades mercenarias.

En 2024, un tribunal ruso lo condenó a seis años y diez meses de prisión tras un proceso judicial celebrado a puerta cerrada. Según la versión de la Fiscalía rusa, Hubbard se había incorporado a una unidad de defensa territorial ucraniana y habría recibido entrenamiento, armas y municiones.

(ARCHIVO) En esta imagen, extraída de un material facilitado por el servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú el 7 de octubre de 2024, el ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, de 72 años —acusado de haber combatido como mercenario a favor de Ucrania—, aparece durante la audiencia en la que se dictó su veredicto en Moscú. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 21 de octubre de 2026 la liberación de Stephen Hubbard —un estadounidense capturado hace años por las fuerzas rusas en Ucrania— durante un encuentro con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, según informaron agencias de noticias. (Foto: Material facilitado / Servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú / AFP) / USO EDITORIAL EXCLUSIVO - CRÉDITO OBLIGATORIO: "AFP PHOTO / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / HANDOUT" - PROHIBIDO SU USO EN CAMPAÑAS DE MARKETING O PUBLICIDAD - DISTRIBUIDO COMO SERVICIO A LOS CLIENTES Foto: AFP

Sin embargo, su familia cuestionó las acusaciones. Su hermana, Patricia Hubbard Fox, rechazó que el estadounidense hubiera participado en actividades militares, mientras que su abogado, Martin De Luca, sostuvo que los cargos eran falsos.

Washington había incluido a Hubbard en la categoría de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero.

La excarcelación coincidió con la visita de Witkoff a Rusia para sostener conversaciones con Putin sobre la guerra en Ucrania.

Durante el encuentro, el enviado estadounidense agradeció al mandatario ruso por permitir que Hubbard regresara con su familia y transmitió el reconocimiento de Trump y de Estados Unidos.

El presidente estadounidense también confirmó la liberación mediante una publicación en su plataforma Truth Social. Según Trump, había solicitado directamente a Putin la excarcelación durante una conversación telefónica sostenida la semana anterior.

Trump aseguró que Washington no tuvo que entregar nada a cambio y afirmó que no fue necesario realizar un intercambio de prisioneros.

Por ahora, no se han divulgado públicamente todos los detalles de las gestiones diplomáticas que permitieron concretar la liberación.

El caso se produce en un momento en que la administración Trump busca impulsar negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Witkoff llegó a Rusia después de reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Oslo, donde abordaron posibles mecanismos para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Cuatro años duró el profesor Hubbard bajo las autoridades rusas hasta las recientes negociaciones del país euroasiático con el presidente Donald Trump. Foto: AFP

Durante el encuentro en San Petersburgo, Putin también destacó las posibilidades de recuperar la cooperación económica entre Moscú y Washington.

No obstante, el anuncio sobre Hubbard no estuvo acompañado de un acuerdo público que estableciera avances concretos para detener las hostilidades en territorio ucraniano.

La liberación representa un avance para los esfuerzos estadounidenses por recuperar a sus ciudadanos detenidos en Rusia. Sin embargo, el caso también evidencia las dificultades diplomáticas que persisten entre ambos países, cuyas relaciones siguen condicionadas por la guerra, las sanciones económicas y las negociaciones sobre seguridad.

Hubbard era, hasta su excarcelación, el último estadounidense encarcelado en Rusia que Washington había designado formalmente como detenido injustamente.

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