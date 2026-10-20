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Donald Trump llenó de elogios a Abelardo De La Espriella: “Le llaman El Tigre por una razón”

El presidente de Estados Unidos elogió el panorama político de América del Sur.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

20 de octubre de 2026 a las 6:33 p. m.
Abelardo De La Espriella y Donald Trump.
Abelardo De La Espriella y Donald Trump. Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / AP

En su más reciente intervención pública, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un contundente respaldo a las transformaciones políticas que atraviesa América del Sur, destacando la consolidación de liderazgos de derecha en la región.

Donald Trump y Abelardo de la Espriella.
Abelardo De La Espriella mencionó a Donald Trump en mensaje que publicó en sus redes sociales: “Todo el potencial”

Durante su pronunciamiento, el mandatario norteamericano señaló que el continente sudamericano experimenta un cambio de rumbo estructural caracterizado por posturas ideológicas firmes y resultados económicos y de orden público favorables. Donald Trump afirmó que América del Sur se está convirtiendo en un lugar totalmente diferente y está triunfando de manera positiva.

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El punto focal de las declaraciones del líder estadounidense estuvo dedicado a Colombia y al mandato de Abelardo De La Espriella. Trump hizo referencia directa al mandatario colombiano utilizando su célebre apelativo y ponderando su carácter en el ejercicio del poder.

El presidente de Estados Unidos resaltó al nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, llamándolo “un gran tigre” por su determinación política. En sus palabras, el jefe de Estado norteamericano enfatizó la afinidad mutua que ha marcado la relación entre ambas administraciones desde la contienda electoral.

Adicionalmente, el mandatario estadounidense comentó: “Sabes, le llaman El Tigre por una razón, ¿verdad? Porque es duro, es un chico duro, pero siempre fue grande para Trump”, señalando que vio algo especial en el actual mandatario colombiano.

Consolidación del bloque conservador en el continente

La lectura geopolítica planteada por la Casa Blanca sostiene que la dinámica hemisférica pasó de una hegemonía de corrientes de izquierda hacia un mapa dominado por propuestas de carácter conservador.

Según la visión expresada por el líder republicano, las colectividades que ha respaldado en los diferentes procesos electorales suramericanos han logrado victorias significativas que reconfiguran el equilibrio continental. Trump sostuvo que el continente se está volviendo extremadamente conservador en un periodo corto de tiempo.

Este espaldarazo internacional se produce en un momento de plena alineación en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico e incentivo a la inversión privada entre Bogotá y Washington.

Las palabras del presidente estadounidense ratifican la cercanía estratégica entre ambos gobiernos y refuerzan la proyección internacional del mandatario colombiano dentro de la alianza conservadora regional.