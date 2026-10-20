Christiane Amanpour deja CNN después de 43 años

La periodista Christiane Amanpour dijo el lunes que deja su puesto en CNN tras una carrera de 43 años como una de las corresponsales internacionales más destacadas de la cadena estadounidense.

“Después de reflexionar cuidadosamente durante varios meses y de pasar algunas noches en vela, como podrán imaginar, he decidido separarme de CNN”, afirmó Amanpour, de 68 años, en un comunicado.

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Amanpour hizo este anuncio semanas después de que Paramount Skydance asumiera formalmente el control de Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN.

Esta fusión ha generado preocupación sobre la independencia editorial de CNN, ya que la familia Ellison, propietaria de la nueva compañía, mantiene una estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump, un crítico habitual de la cadena informativa.

Amanpour no mencionó el acuerdo, pero subrayó su compromiso con un periodismo “ferozmente independiente”.

“Eso es especialmente importante hoy, cuando afrontamos presiones sin precedentes desde todos los frentes: políticos, financieros y también por los crecientes peligros sobre el terreno”, afirmó.

Amanpour, nacida en Reino Unido, alcanzó notoriedad internacional por su cobertura de la Guerra del Golfo de 1991, desencadenada tras la invasión iraquí de Kuwait un año antes.

A lo largo de las últimas décadas entrevistó a numerosos líderes y protagonistas de la actualidad internacional e informó desde zonas de conflicto como Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia, Ruanda y los Balcanes.

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Amanpour explicó que su programa diario en CNN pasará a emitirse una vez por semana hasta junio y que su espacio en PBS también concluirá.

Añadió que espera emprender nuevos proyectos en el futuro y que seguirá apoyando a CNN y defendiendo su tradición de periodismo independiente.

“Recuerden: siempre hay que ser veraz, no neutral”, subrayó.

En un memorando difundido por medios estadounidenses, el director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, elogió a Amanpour “por 43 años extraordinarios de periodismo destacado, lealtad y amistad”.

“Me entristece mucho su partida, pero he llegado a la conclusión de que este es el momento adecuado para ella, tanto en lo personal como en lo profesional”, dijo Thompson.

*De AFP