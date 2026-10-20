Primer ministro de Países Bajos tendrá un hijo con su novio: así fue el anuncio de Rob Jetten

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y su pareja, el argentino Nicolás Keenan, anunciaron este lunes que esperan un bebé gracias a la ayuda de una donante de óvulos y una madre sustituta.

“Una personita muy especial está en camino. Nos vemos en 2027, pequeño”, publicó la pareja en Instagram junto a una fotografía en la que sostienen una ecografía.

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El partido político de Jetten, D66, informó en un comunicado que el embarazo fue posible gracias a una pareja de amigos neerlandeses que ya tienen hijos.

“No existe ninguna forma de gestación subrogada comercial. La madre sustituta y la donante de óvulos son personas conocidas por Jetten y Keenan”, indicó el partido.

Rob Jetten; primer ministro de Países Bajos. Foto: AFP

“Están encantados de poder ayudar a cumplir de esta manera el deseo de los dos futuros padres de tener un hijo”.

“Estamos inmensamente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, tengamos ahora la oportunidad de hacer realidad nuestro sueño”, declaró Jetten en el comunicado.

El primer ministro y su pareja, un jugador profesional de hockey sobre césped, están comprometidos desde 2024.

“La gestación subrogada nos parece una forma muy especial de ayudar a que el sueño de nuestros queridos amigos se haga realidad”, afirmó Lisa, la madre sustituta, citada en el comunicado.

La legislación neerlandesa solo permite la gestación subrogada no comercial, es decir, aquella en la que la mujer que lleva el embarazo no recibe remuneración por hacerlo.

El nacimiento está previsto para la primavera de 2027, según informó D66, la formación política de Rob Jetten. El partido confirmó que todo el procedimiento se realizó en Países Bajos mediante fecundación in vitro y de acuerdo con la legislación neerlandesa.

El partido, al igual que el primer ministro, reiteraron que tanto la donante de óvulos como Lisa, la mujer que lleva el embarazo, son neerlandesas y personas cercanas a la pareja, por lo cual se cumple con la legislación. D66 también pidió respetar la privacidad de ambas mujeres, que no están disponibles para entrevistas.

Jetten, de 39 años, asumió como primer ministro en febrero de 2026 y se convirtió en el primer jefe de Gobierno abiertamente homosexual de Países Bajos. De acuerdo con el comunicado de su partido, tiene previsto tomarse algunos días libres alrededor del nacimiento para estar con su familia y luego retomar sus funciones. Keenan, por su parte, acordó con su club de hockey y la selección argentina cómo compatibilizar la paternidad con su carrera deportiva.

Con información de AFP.