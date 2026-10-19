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Circulan rumores de que Kim Jong-un habría sufrido un derrame cerebral, según The Sun. Corea del Norte publica fotos que lo desmentirían

La prensa internacional sigue con atención los rumores sobre un presunto quebranto de salud del líder norcoreano.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

19 de octubre de 2026 a las 9:01 p. m.
VLADIVOSTOK, RUSSIA - APRIL, 25 (RUSSIA OUT) North Korean Leader Kim Jong-un speaks during the Russia - North Korea Summit on April 25, 2019 in Vladivostok, Russia. North Korean Leader Kim Jong-un is visiting Russia for the first time. (Photo by Mikhail Svetlov/Getty Images)
VLADIVOSTOK, RUSSIA - APRIL, 25 (RUSSIA OUT) North Korean Leader Kim Jong-un speaks during the Russia - North Korea Summit on April 25, 2019 in Vladivostok, Russia. North Korean Leader Kim Jong-un is visiting Russia for the first time. (Photo by Mikhail Svetlov/Getty Images) Foto: Getty Images

Una nueva ola de especulaciones y tensiones diplomáticas se desató este lunes, 19 de octubre, tras la publicación de reportes que sugieren un grave deterioro en la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Según información divulgada inicialmente por el periódico The Sun, el mandatario habría sufrido un derrame cerebral la noche del pasado domingo 18 de octubre y se encontraría en estado de coma tras ser trasladado de urgencia a un centro asistencial en Pekín, China.

El diario británico señaló que el líder norcoreano habría sufrido un derrame cerebral y estaría en coma.

Las versiones sobre su supuesta incapacidad de salud se extendieron rápidamente por redes sociales y portales informativos globales, recordando que la última aparición pública formalmente constatada de Kim Jong-un se dio el pasado 11 de octubre de 2026, cuando recorrió las instalaciones de un museo de defensa en Pionyang en compañía de su hija Kim Ju-ae.

Hasta la fecha, ni el gobierno de Corea del Norte ni las autoridades de China han emitido pronunciamientos o comunicados oficiales para verificar o desmentir categóricamente las informaciones vertidas por la prensa tabloide.

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