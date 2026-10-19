Circulan rumores de que Kim Jong-un habría sufrido un derrame cerebral, según The Sun. Corea del Norte publica fotos que lo desmentirían

Una nueva ola de especulaciones y tensiones diplomáticas se desató este lunes, 19 de octubre, tras la publicación de reportes que sugieren un grave deterioro en la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Según información divulgada inicialmente por el periódico The Sun, el mandatario habría sufrido un derrame cerebral la noche del pasado domingo 18 de octubre y se encontraría en estado de coma tras ser trasladado de urgencia a un centro asistencial en Pekín, China.

El diario británico señaló que el líder norcoreano habría sufrido un derrame cerebral y estaría en coma.

Kim Jong-un ‘in coma after suffering brain haemorrhage’, wild rumours claim https://t.co/JI8zfnTp7I — The Sun (@TheSun) October 19, 2026

Las versiones sobre su supuesta incapacidad de salud se extendieron rápidamente por redes sociales y portales informativos globales, recordando que la última aparición pública formalmente constatada de Kim Jong-un se dio el pasado 11 de octubre de 2026, cuando recorrió las instalaciones de un museo de defensa en Pionyang en compañía de su hija Kim Ju-ae.

Hasta la fecha, ni el gobierno de Corea del Norte ni las autoridades de China han emitido pronunciamientos o comunicados oficiales para verificar o desmentir categóricamente las informaciones vertidas por la prensa tabloide.

En desarrollo...