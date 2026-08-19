Donald Trump anuncia reunión con Kim Jong-un y responde a rumores sobre intercambio de cartas con el líder norcoreano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles que se reunirá con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, antes de que termine el año.

Donald Trump pide reducir ejercicios militares cerca a un país considerado adversario histórico de EE. UU.

“Sí, me reuniré con él”, respondió Trump, interrogado al respecto mientras mostraba a algunos periodistas las obras en curso en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense también dijo que Corea del Norte cuenta con 57 armas nucleares, al hacer referencia de manera precisa y poco común al arsenal atómico del líder Kim Jong-un.

Q: "Are you exchanging written letters with Kim Jong Un?"



President Trump: "I can't tell you that, but I get along with him." pic.twitter.com/XUJeJ0jrqm — CSPAN (@cspan) August 19, 2026

“Él tiene 57 armas nucleares muy potentes. Nunca se debió permitir que esto ocurriese”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Pero las consiguió. Me entiendo muy bien con él”, añadió.

Trump aseguró que, si continúa un presidente “inteligente”, el dictador norcoreano estará bien, “pero, si llega un presidente tonto, él no estará muy contento”.

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En otro momento, el mandatario estadounidense fue consultado sobre el rumor de que intercambia cartas con el líder norcoreano, a lo que respondió: “No puedo decirte eso, pero nos llevamos bien”.

Cabe recordar que más temprano, Kim Yo-jong, la influyente hermana de Kim Jong-un, afirmó que “no tiene conocimiento” de ninguna comunicación entre el líder norcoreano y el presidente Trump, después de que el mandatario estadounidense insinuara que hay contactos.

El presidente Donald Trump ha asegurado que tiene buenas relaciones con Kim Jong-un, líder norcoreano. Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

“En cuanto a las recientes noticias procedentes de Washington sobre la comunicación entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, no tengo conocimiento alguno al respecto, y probablemente sea el único asunto relacionado con la política exterior de nuestra alta dirección del que no estoy al tanto”, declaró Kim Yo-jong en un comunicado publicado este miércoles.

Además, la hermana del líder norcoreano afirmó que no considera que merezca la pena comentar la reducción de los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur que se realizan esta semana, ordenada por Trump horas antes del inicio de las operaciones.

Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Foto: Getty Images

“No consideramos que merezca un comentario y nos parece completamente carente de interés”, declaró Kim Yo-jong después de que Corea del Sur anunciara este miércoles que los ejercicios concluirán el viernes y no el 27 de agosto, como estaba previsto antes de la decisión de Trump.

“Hemos decidido ajustar el período de los ejercicios para realizarse del 17 al 21” de agosto, seis días antes de lo previsto originalmente, dijo el Estado Mayor surcoreano en un comunicado. Agregó que la decisión fue tomada “por sugerencia de la parte estadounidense”.