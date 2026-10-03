Trump sorprende con una promesa millonaria si los republicanos ganan Cámara y Senado en las elecciones de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa una promesa económica dirigida a los ciudadanos adultos del país. Esta vez, planteó entregar 5.000 dólares a cada uno si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de período de 2026.

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La propuesta, que Trump ha denominado “Dividendo de Trump”, ya había sido planteada en septiembre y supondría un desembolso superior a 1 billón de dólares si alcanzara a unos 240 millones de adultos estadounidenses. Además, para convertirse en realidad requeriría una aprobación del Congreso.

La promesa de Trump

En un mensaje publicado este 3 de octubre, Trump escribió: “Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término de 2026, ¡voy a darles a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos de América $ 5.000!”.

El mandatario agregó: “Gracias por su atención a este asunto ¡y espero con interés firmar esos cheques!”.

En el video difundido junto con el mensaje, Trump explicó que considera posible entregar ese dinero debido a los ingresos que, según él, están generando sus políticas económicas.

“Nuestro país lo está haciendo tan bien bajo el liderazgo de los republicanos que solo yo puedo hacerles esta promesa”, afirmó Trump. Luego insistió: “Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, voy a dar a todos los ciudadanos adultos en los Estados Unidos $ 5.000”.

Aranceles, economía y una advertencia

Trump vinculó el dinero con los ingresos obtenidos mediante los aranceles y con lo que describió como resultados económicos de su administración.

“Los republicanos pueden hacerlo y los demócratas no, porque estamos tomando enormes cifras de dinero a través de tarifas y éxitos económicos recurrentes”, sostuvo.

En contraste, lanzó una advertencia sobre un eventual triunfo demócrata: “Si los demócratas ganan, tendrán una depresión económica, mucho como en 1929”.

Trump aseguró que los republicanos pueden cumplir la promesa y cuestionó a los demócratas. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Trump también recordó el pago de US$ 1.776 anunciado para integrantes de las Fuerzas Armadas y lo presentó como antecedente de que puede cumplir este tipo de compromisos.

“Lo hice y lo haré de nuevo”, afirmó.

La propuesta de US$ 5.000 todavía no representa un pago aprobado. El Congreso tendría que autorizar el gasto y existen preguntas sobre la fuente de financiación planteada por Trump. Reuters señaló que los ingresos por aranceles no alcanzarían por sí solos para cubrir el costo estimado de la propuesta.