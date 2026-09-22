EE.UU. y países aliados piden nuevas medidas contra 24 grupos criminales, incluyendo el ELN y las disidencias de las Farc

La alianza Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos, propuso este martes, 22 de septiembre, sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran “una amenaza inmediata y compartida”.

“Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narco‑terrorismo”, explicó el comunicado emitido tras una reunión de líderes de la coalición en la sede de la ONU.

“Los Estados participantes se proponen fortalecer la cooperación mediante un mayor intercambio de inteligencia; facilitar el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad; promover la formación y el desarrollo profesional de los recursos humanos; y ampliar el intercambio de mejores prácticas”, dice el comunicado.

En el listado de los 24 grupos criminales se encuentra, el ELN y los Grupos disidentes de las FARC, incluyendo FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, o sus alias, afiliados y grupos sucesores.

En desarrollo...