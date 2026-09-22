Donald Trump amenaza a Irán con “el infierno” y emite una advertencia militar para América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes varias advertencias durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario amenazó a Irán con llevarlo “al infierno” si no alcanza un acuerdo y aseguró que su país podría utilizar su poderío militar en América Latina para defender sus intereses.

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Trump también defendió las acciones militares de su administración y destacó el acuerdo alcanzado con Dinamarca y Groenlandia para ampliar la presencia estadounidense en el Ártico.

Trump pone a Irán ante una disyuntiva

En medio de la guerra con Irán, Trump planteó durante su discurso una decisión que, según sus palabras, debe tomar sobre el futuro del conflicto.

“Tengo que tomar una decisión importante: ¿Se llegará a un acuerdo con Irán?”, se preguntó en la tribuna de la ONU. O “¿los arrastro al infierno sin posibilidad de supervivencia?”, añadió.

El presidente estadounidense aseguró que Teherán estaría esperando los resultados de las elecciones de mitad de mandato para definir su posición.

“Están esperando a ver qué tal me va en las elecciones de mitad de mandato. Lo que no se dan cuenta es que yo no me presento”, advirtió.

Trump afirmó que Irán estaría pendiente de las elecciones de mitad de mandato para tomar una decisión. Foto: AP

Trump señaló posteriormente que funcionarios de Estados Unidos y de Irán sostuvieron una reunión de tres horas en la sede de la ONU. Según el mandatario, el encuentro fue “muy buena” y habrá otra “en un futuro muy cercano”, dijo.

Mientras tanto, otros líderes utilizaron sus intervenciones para reclamar una mayor cooperación internacional. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó: “Somos todos rehenes del inmovilismo de un Consejo de Seguridad que no cumple su papel”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, cuestionó el escenario internacional actual: “La cuestión que se nos plantea, de forma muy sencilla, es si queremos vivir en ese estado de naturaleza, con una especie de retorno de la ley de la selva”.

Trump advierte sobre el uso de fuerza militar en América Latina

El mandatario también dedicó parte de su discurso a la política de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual”, advirtió.

Trump vinculó esta posición con las acciones de su administración en Venezuela y afirmó: “Nuestras acciones en Venezuela son prueba de ello”. También sostuvo que los integrantes de los cárteles del narcotráfico “deberían ser ejecutados, exiliados o detenidos”.

Trump advirtió que Estados Unidos podría utilizar su poderío militar en el hemisferio occidental. Foto: Semana/ Getty Images

La advertencia se produjo mientras Estados Unidos mantiene una mayor presencia militar en la región. Trump también se reunió en Nueva York con gobiernos aliados del llamado Escudo de las Américas, una alianza regional creada para combatir el narcotráfico. Perú y Colombia se incorporaron recientemente a esta coalición.

En ese encuentro estuvo la mandataria peruana, Keiko Fujimori, quien afirmó: “El crimen al que nos enfrentamos no respeta fronteras, así que estamos muy felices de unirnos a esta coalición”.

Cuba también aparece en el discurso de Trump

Trump señaló además a Cuba como otro de los asuntos centrales de su política para la región y afirmó que el próximo objetivo será la isla.

“El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”, había dicho el mandatario ante la asamblea de la ONU.

La respuesta llegó desde el Gobierno cubano. “El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”, escribió en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien encabeza la delegación de la isla en Nueva York.

Lula cuestiona la injerencia extranjera

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también abordó durante la Asamblea General el papel de las potencias extranjeras en la región.

“La democracia está nuevamente en jaque”, afirmó Lula, quien además sostuvo: “Volvemos a presenciar la injerencia extranjera en los procesos electorales. La división del mundo en zonas de influencia para incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos constituye un gesto anacrónico”.

El presidente brasileño alertó sobre la división del mundo en zonas de influencia de las grandes potencias. Foto: GETTY IMAGES

En paralelo, el secretario general saliente de la ONU, António Guterres, centró parte de su intervención en los desafíos globales relacionados con el clima y la inteligencia artificial.

Guterres pidió cooperación entre Estados Unidos y China frente a los retos de la IA, mientras Trump rechazó “cualquier intento de construir un proyecto globalista para controlar la inteligencia artificial”, y afirmó que Estados Unidos pasará a definirla como “superinteligencia”.

En otro de los anuncios de la jornada, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo de seguridad que permitirá ampliar la presencia militar estadounidense en el territorio ártico. El pacto contempla el desarrollo de dos bases militares.

*Con información de AFP.